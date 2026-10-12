Ντέιβιντ Μπέκαμ: Η επική φωτογραφία του δίπλα στον… «γίγαντα» Γιάο Μινγκ που τράβηξε τα βλέμματα

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Ακόμη και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του πλανήτη, όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μπορεί να φανεί… μικροσκοπικός δίπλα στον κατάλληλο άνθρωπο.

Ο Μπέκαμ βρέθηκε στην Κίνα για να παρακολουθήσει αγώνα του NBA, όμως την παράσταση έκλεψε η εικόνα του δίπλα στον Κινέζο γίγαντα του μπάσκετ, Γιάο Μινγκ.

Ο 51χρονος παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής, με ύψος 1,80μ., βρέθηκε την Κυριακή στο «The Venetian Arena» στο Μακάο της Κίνας, όπου παρακολούθησε τη νίκη των Ντάλας Μάβερικς επί των Χιούστον Ρόκετς.



Ο Μπέκαμ κάθισε δίπλα στον 46χρονο πρώην αστερα του NBA, Γιάο Μινγκ, ο οποίος με ύψος 2,29μ. τον έκανε να δείχνει εξαιρετικά κοντό.



Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί με τον ιδιοκτήτη των Ντάλας Μάβερικς, Πάτρικ Ντιμόντ, ενώ στη συνέχεια ο Μπέκαμ πόζαρε χαμογελαστός με τον 25χρονο πάουερ φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς, Τάρι Ίσον, και τον 34χρονο σούτινγκ γκαρντ, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Patrick Dumont, Yao Ming, and David Beckham are in a good mood on the sidelines, sitting near each other. https://t.co/wikIMxBOfP — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) October 11, 2026

Νέα εκπομπή στο Netflix

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Μπέκαμ ετοιμάζεται για μια νέα συνεργασία με το Netflix, καθώς το ντοκιμαντέρ του 2023 με τίτλο «Beckham» εκτόξευσε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ο επιχειρηματικός συνεργάτης του, Τζέιμι Σάλτερ, μίλησε για τη συμφωνία στο συνέδριο Leaders στο Στάμφορντ Μπριτζ.

«Μετά το ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ στο Netflix, ετοιμάζει περισσότερα επεισόδια με το κανάλι. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και το Netflix ετοιμάζουν ακόμη μία εκπομπή, κάτι που είναι πραγματικά υπέροχο», ανέφερε ο Σάλτερ.

«Η τελευταία σειρά εκτόξευσε την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Παράλληλα, η επιχείρηση της Βικτόρια απογειώνεται τώρα μετά τη δική της σειρά ντοκιμαντέρ. Σίγουρα θα τον δείτε να δημιουργεί περισσότερο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μεταφέρει το μήνυμα στον καταναλωτή».

Η προηγούμενη σειρά τεσσάρων επεισοδίων του Ντέιβιντ στο Netflix κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023 και συγκέντρωσε 3,8 εκατομμύρια θεατές την πρώτη εβδομάδα προβολής της, καλύπτοντας σημαντικούς σταθμούς της προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας, όπως η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Από την πλευρά της, η 52χρονη σύζυγός του, Βικτόρια, κυκλοφόρησε τη δική της βιογραφική σειρά ντοκιμαντέρ τριών μερών στις 9 Οκτωβρίου 2025. Δημιουργήθηκε από την ίδια ομάδα που υπέγραψε τη σειρά του 51χρονου Ντέιβιντ και κατέγραψε την πορεία της από τα χρόνια των Spice Girls μέχρι την καταξίωσή της ως σχεδιάστρια μόδας, αλλά και την οικογενειακή της ζωή.