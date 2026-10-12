Αυστραλία: Στον «αέρα» η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ε.Ε. – Τελεσίγραφο της κυβέρνησης Αλμπανέζε στην αντιπολίτευση για να την εγκρίνει

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Σε τροχιά σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης εισέρχεται η Αυστραλία, καθώς η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση συναντά ισχυρές αντιστάσεις στο κοινοβούλιο της χώρας.

Ο υπουργός Εμπορίου της Αυστραλίας, Ντον Φάρελ, απηύθυνε τελεσίγραφο προς την αξιωματική αντιπολίτευση και το κόμμα των Πρασίνων, καθιστώντας σαφές ότι τα περιθώρια ελιγμών έχουν εξαντληθεί.

Αδιέξοδο στη Γερουσία

Η συμφωνία, η οποία οριστικοποιήθηκε τον Μάρτιο από τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια για την επικύρωσή της.

Σύμφωνα με το Politico, η συντηρητική αντιπολίτευση σκληραίνει τη στάση της, εστιάζοντας τις επικρίσεις της στις αγροτικές και κλιματικές ρήτρες του κειμένου.

Για να τεθεί σε ισχύ, το πλαίσιο απαιτεί την έγκριση της αυστραλιανής Γερουσίας.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των Εργατικών του Αλμπανέζε δεν διαθέτει την πλειοψηφία, με αποτέλεσμα η τύχη της συμφωνίας να εξαρτάται είτε από τον συντηρητικό συνασπισμό της αντιπολίτευσης είτε από το αριστερό κόμμα των Πρασίνων, που ρυθμίζουν τις ισορροπίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κοινοβούλιο της Αυστραλίας δεν έχει απορρίψει ποτέ στην ιστορία του συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

«Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία με την ΕΕ αν επιλέξουμε να αποχωρήσουμε από αυτή τη συμφωνία», τόνισε με έμφαση ο Φάρελ.

«Δεν υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης εδώ. Το ντιλ έκλεισε. Υπάρχει μια απλή επιλογή ενώπιον του κοινοβουλίου: αποδοχή ή απόρριψη», πρόσθεσε ο Αυστραλός υπουργός.

«Η χειρότερη εμπορική συμφωνία που έγινε ποτέ»

Ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης απαιτεί επαναδιαπραγμάτευση, πιέζοντας για μεγαλύτερη πρόσβαση των Αυστραλών αγροτών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άνγκους Τέιλορ, διαμήνυσε σε συνάντηση με Ευρωπαίους πρέσβεις ότι η παράταξή του εναντιώνεται στους περιβαλλοντικούς κανόνες και στα πρότυπα άνθρακα που ενσωματώνονται στη συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος και εκπρόσωπος του συνασπισμού για θέματα εμπορίου, Ματ Κάναβαν, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη «χειρότερη εμπορική συμφωνία που έγινε ποτέ», επικαλούμενος ως παράδειγμα την επαναδιαπραγμάτευση του σχεδίου συμφωνίας με την Κίνα το 2015.

«Έχω γράψει στον υπουργό και προσφέρθηκα να μιλήσουμε ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν φαίνεται να θέλουν να συζητήσουν», δήλωσε ο Κάναβαν στο Politico.

«Έχουμε προτείνει ορισμένους κατασκευαστικούς τρόπους για να τη βελτιώσουμε. Ο υπουργός Εμπορίου αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία πριν από τρία χρόνια και είναι δική του ευθύνη να εξηγήσει γιατί υπαναχώρησε από την προηγούμενη, σκληρή στάση του».

Προειδοποιήσεις για προστατευτισμό και εμπορικούς πολέμους

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον 150 διευθυντικών στελεχών στο Εθνικό Φόρουμ του Australian Industry Group, ο Φάρελ υπογράμμισε ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει αφορολόγητη πρόσβαση για το 98% των αυστραλιανών προϊόντων σε μια αγορά 450 εκατομμυρίων καταναλωτών.

«Υπάρχουν κάποιοι σε αυτόν εδώ τον χώρο που θέλουν να πετάξουν αυτή την ευκαιρία από το παράθυρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα που αντιδρά απέναντι στην τεράστια ευκαιρία που αντιπροσωπεύει αυτή η συμφωνία, επιδιώκοντας να ρίξει την Αυστραλία στο καλάθι των χωρών που ακολουθούν μια κούρσα προς τον πάτο με δασμούς και προστατευτισμό».

Ο υπουργός Εμπορίου προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά την παρουσίαση της Έκθεσης Εμπορίου και Επενδύσεων της Austrade για την περίοδο 2025-2026, η οποία έδειξε ότι το διμερές εμπόριο αυξήθηκε από τα 1,07 τρισ. δολάρια Αυστραλίας στα 1,37 τρισ. από τότε που ανέλαβαν την εξουσία οι Εργατικοί το 2022.

Ο ίδιος κάλεσε τους επιχειρηματίες να ασκήσουν πιέσεις στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, προειδοποιώντας ότι ο προστατευτισμός στο εξωτερικό έχει πυροδοτήσει εμπορικούς πολέμους που αυξάνουν τις τιμές για τους καταναλωτές — μια έμμεση αναφορά στις δασμολογικές πολιτικές της διοίκησης Τραμπ.

Οι ιδεολογικές τριβές και ο αστάθμητος παράγοντας των Πρασίνων

Οι διαφωνίες για τη συμφωνία φέρνουν στην επιφάνεια τις εσωτερικές ιδεολογικές αντιθέσεις του συνασπισμού, όπου οι Φιλελεύθεροι -που εστιάζουν στην ελεύθερη αγορά- συνυπάρχουν με το Εθνικό Κόμμα, το οποίο εκπροσωπεί την ύπαιθρο και διατηρεί προστατευτικές τάσεις.

Η συμφωνία επετεύχθη έπειτα από πολυετείς σκληρές διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν φτάσει σε αδιέξοδο το 2023, όταν ο Φάρελ αποχώρησε από τις συνομιλίες λόγω διαφωνιών για τις ποσοστώσεις στο αυστραλιανό κρέας και τα ευρωπαϊκά δικαιώματα ονομασίας προέλευσης.

Ωστόσο, η επαναδιαπραγμάτευση με την ΕΕ, η οποία απαιτεί έγκριση και από τα 27 κράτη-μέλη, θεωρείται αδιανόητη για την κυβέρνηση Αλμπανέζε.

«Αυτή δεν είναι απλώς άλλη μία εμπορική συμφωνία — θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 27 ξεχωριστές εμπορικές συμφωνίες», ξεκαθάρισε ο Φάρελ.

Εάν η αντιπολίτευση δεν αλλάξει στάση, η τύχη της συμφωνίας στη Γερυσία εξαρτάται από τους Πράσινους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν θετικά τις περιβαλλοντικές ρήτρες.

Ωστόσο, το κόμμα βρίσκεται σε στάση αναμονής μετά τις αλλαγές στην ηγεσία του, με τον νέο γερουσιαστή Ντέιβιντ Σούμπριτζ να υπόσχεται πιο επιθετική γραμμή απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο Σούμπριτζ απέφυγε να δεσμευτεί για την υπερψήφιση του σχεδίου, αναφέροντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση.

«Γνωρίζω ότι η κυβέρνηση βιάζεται, λέγοντας ότι θα υπάρχει αυστραλιανό prosecco [κρασί] και πως αυτό αρκεί για να περάσει η συμφωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Χαίρομαι που θα υπάρχει αυστραλιανό prosecco, αλλά υπάρχουν πολλές πιθανές επιπτώσεις από αυτή την εμπορική συμφωνία και θα τις εξετάσουμε μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες».