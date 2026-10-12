Γιώργος Σιακαντάρης: «Τι ντροπή!» – Αποστάσεις από τον Θανάση Καρτερό για τον χαρακτηρισμό «βλάκας» στον Ανδρουλάκη

Αποστάσεις παίρνει από τον Θανάση Καρτερό και το άρθρο του στο οποίο μεταξύ άλλων θέτει το ερώτημα «τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;» ο Γιώργος Σιακαντάρης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Γιώργος Σιακαντάρης αρχικά επιδοκιμάζει όσους από το ΠΑΣΟΚ καταδίκασαν την επίθεση Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου, την οποία χαρακτηρίζει «επαίσχυντη και σεξιστική». Ταυτόχρονα, επικρίνει εκείνους που απέφυγαν να τοποθετηθούν: «Και κακώς κρύφτηκαν κάποιοι άλλοι», σημειώνει.

Τα πυρά του, ωστόσο, στρέφονται και προς τον πολιτικό χώρο που ο ίδιος υποστηρίζει. Δηλώνοντας υποστηρικτής της ΕΛΑΣ, εκφράζει τη θλίψη του για όσους, όπως αναφέρει, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο να μην καταδικάσουν το άρθρο του Καρτερού και επιπλέον το αναδημοσίευσαν. «Τι ντροπή!», σχολιάζει.

«Καμία κομματική και πολιτική σκοπιμότητα δεν θα μου υπαγόρευε να μη πάρω θέση επί του θέματος», υπογραμμίζει, απορρίπτοντας την ανοχή σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς με κριτήριο την πολιτική συγγένεια.

Η ανάρτηση Σιακαντάρη

“Καλώς καταδίκασαν όσοι από το ΠΑΣΟΚ καταδίκασαν την επαίσχυντη και σεξιστική επίθεση Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου. Και κακώς κρύφτηκαν κάποιοι άλλοι. Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την ΕΛΑΣ, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο, όχι μόνο να μη πουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του Θανάσης Καρτερός αναρωτιέται αν «τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;». Τι ντροπή!

Καμία κομματική και πολιτική σκοπιμότητα δεν θα μου υπαγόρευε να μη πάρω θέση επί του θέματος. Δεν αφορά εμένα, αλλά το γεγονός πως έτσι πουθενά δεν θα βγούμε όλοι μας με τέτοια δημοσιεύματα. Στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στον γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Διαφορετικά να μην απορούμε που οι νέοι ακούν πολιτική και τρέχουν να κρυφτούν σαν να βλέπουν τον Φρέντυ Κρούγκερ από το Δρόμο με τις λεύκες”.