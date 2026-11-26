Μήνυμα στήριξης από τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών μετέφερε ο Γιώργος Μασούρας στους νεαρούς διεθνείς της Εθνικής Παίδων, τους οποίους επισκέφθηκε στο Κατάρ, ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17.

Ο Έλληνας διεθνής, που αγωνίζεται με τη φανέλα της ΝΕΟΜ στη Σαουδική Αραβία, συναντήθηκε με τα μέλη της ελληνικής αποστολής και μίλησε στους ποδοσφαιριστές για την ευκαιρία που έχουν μπροστά τους, ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν με την ίδια αγωνιστική νοοτροπία.

Ο Μασούρας αναφέρθηκε στην πορεία της Εθνικής Παίδων από την προκριματική φάση έως την τελική διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι οι παίκτες της Εθνικής Ανδρών παρακολουθούν την προσπάθειά τους.

«Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την πορεία σας από τα προκριματικά έως και σήμερα. Είδαμε τι μπορείτε να κάνετε. Εκ μέρους όλων των παιδιών από την ανδρική ομάδα, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Σας παρακολουθούμε, δείχνετε σε κάθε παιχνίδι ότι θέλετε τη νίκη. Αυτό είναι το καλύτερο. Θα ήθελα να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος και τον ίδιο ζήλο και να μας κάνετε υπερήφανους τόσο εμάς όσο και την Ελλάδα», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας διεθνής.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Γιώργος Μασούρας υπογράμμισε ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές κέρδισαν με την προσπάθειά τους την ευκαιρία να διεκδικήσουν περισσότερα στη διοργάνωση.

«Αυτήν τη στιγμή, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σας παρουσιάζεται μία μεγάλη ευκαιρία. Δεν σας τη χάρισε κανένας, εσείς τη δημιουργήσατε και τώρα είναι η στιγμή να την αρπάξετε και να συνεχίσετε ακόμα πιο δυνατά, έτσι ώστε να πετύχετε περισσότερα πράγματα», πρόσθεσε.