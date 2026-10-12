Συρίγος στον Realfm 97,8: Δεν θα έδινα πολύ μεγάλη σημασία στο όριο του 25%, γιατί είναι δεδομένο ότι η ΝΔ το έχει – Τι είπε για το καλώδιο και την επίσκεψη Ρούμπιο

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, την επίσκεψη Ρούμπιο και την πολιτική επικαιρότητα, μίλησε ο βουλευτή της ΝΔ και καθηγητής διεθνούς δικαίου Άγγελος Συρίγος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Τι είπε για το καλώδιο

Αρχικά, ο κ. Συρίγος περιέγραψε τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, σημειώνοντας ότι το κρίσιμο σημείο σε όλα αυτά είναι σε ποιον καταθέτεις αίτημα να εκδώσει άδεια για να κάνεις έρευνες σε μια περιοχή. «Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που έχει το καλώδιο, το GSI, υπήρξαν εκτενείς συνομιλίες μεταξύ ελληνικής και γαλλικής πλευράς, με την οποία διευκρινίστηκαν απολύτως αυτά τα ζητήματα. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να υποβληθεί το σχετικό αίτημα για τις περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και στην Κύπρο, αντιστοίχως, για τις περιοχές της κυπριακής υφαλοκρηπίδας. Πουθενά άλλου. Βάσει αυτού κινούμαστε. Το αίτημα περιλαμβάνει δύο στάδια. Υποβάλλεις αίτημα προς την ελληνική πλευρά, η ελληνική πλευρά το εγκρίνει και βγάζει μια ΝΑVTEX», είπε.

«Διάβασα ένα πρωτοσέλιδο σε μία εφημερίδα ότι οι Γάλλοι και οι Τούρκοι διαπραγματεύονται για όλα αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω ποιος διαπραγματεύεται, τι και με ποιον κλπ. Εκείνο που ξέρω -και για μένα θα μετρήσει στο τέλος της ημέρας- είναι σε ποιον θα υποβληθεί το αίτημα για άδεια. Είναι απλό. Μπορείς να υποβάλλεις δύο αιτήματα για άδεια και το έχουν κάνει κάποιοι Ιταλοί στο παρελθόν το 2007 ή 2008, αλλά, στην προκειμένη περίπτωση, σε ένα πρόβλημα που είναι ήδη γνωστό, το αίτημα για άδεια είναι βασικό. Τότε, η ελληνική πλευρά όταν είχε διαπιστώσει ότι είχε υποβληθεί σε δύο διαφορετικές χώρες -στην Ελλάδα και στην Τουρκία- το ίδιο αίτημα για άδεια, είχε ακυρώσει τη δική της άδεια και απαγόρευσε τις έρευνες. Επομένως δεν υπάρχει πιθανότητα να υποβληθεί αίτημα για άδεια σε δύο χώρες, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία» πρόσθεσε ο κ. Συρίγος.

Ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που δημιουργηθούν ζητήματα ασφάλειας στην πόντιση από μία κίνηση της άλλης πλευράς και αν η συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία προβλέπει ότι θα υπάρξει συνδρομή στο πεδίο ή έστω στήριξη σε ανώτατο επίπεδο από την πλευρά της Γαλλίας, ανέφερε: «Στο πεδίο ελληνικές δυνάμεις, δηλαδή το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό αν χρειαστεί, θα βρίσκονται επί του πεδίου. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ασκούνται πιέσεις άλλου τύπου, ας το θεωρήσουμε βέβαιο. Ακόμη και η παρέμβαση Ρούμπιο που έγινε τις τελευταίες μέρες, είναι προς αυτήν την κατεύθυνση».

«Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο χιλιάδες καλώδια που περνάνε από τους ωκεανούς. Πουθενά ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί ένταση γύρω από τις έρευνες βυθού ή την πόντιση καλωδίου. Θεωρείται ότι είναι μια από τις πιο ήπιες διαδικασίες χρήσεως του βυθού και πουθενά δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό νομίζω είπε και ο Ρούμπιο στο μήνυμα που έστειλε και προς την Τουρκία. Οπότε πιέσεις σίγουρα ασκούνται παρασκηνιακά, αλλά επί του πεδίου εμείς θα είμαστε κι έχουν ληφθεί, υπ’ όψιν όλα τα σενάρια» συμπλήρωσε ο κ. Συρίγος.

«Στο Βόρειο Αιγαίο και στο Κεντρικό Αιγαίο έχουν ποντιστεί αυτή τη στιγμή κάποια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και τηλεπικοινωνιών στο Νότιο Αιγαίο. Τι κάνει η Τουρκία σε αυτές τις περιπτώσεις; Στέλνει ένα πλοίο, το οποίο κάθεται σε μια απόσταση 8-10 ή και 15 μιλίων και παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τις έρευνες, ενώ παράλληλα στέλνει και ένα ραδιοσήμα ότι βρίσκεται σε περιοχές τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Και το έργο προχωράει, αλλά και η Τουρκία, εάν ποτέ πάει η υπόθεση σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, θα πει ότι εμείς αντιδράσαμε τότε και εκφράσαμε τη θέση μας. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι το θέμα μεγαλοποιείται από την υπεραντίδραση της Τουρκίας, που έστειλε πέντε πολεμικά στην Κάσο το 2024. Αλλά από εκεί και πέρα αντικειμενικά, είναι ένα τριτεύον θέμα. Δεν πρόκειται να κριθεί σε ποιον ανήκει η υφαλοκρηπίδα από το πού θα μπει ένα καλώδιο. Έχουν περάσει 7 καλώδια στην περιοχή από το 2003 μέχρι το 2023, χωρίς κανένα πρόβλημα από την Τουρκία, με την ίδια διαδρομή» συνέχισε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά που ουσιαστικά κατηγορεί την κυβέρνηση για διάθεση υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία – αλλά και τις πιο ήπιες τοποθετήσεις, στο ίδιο πάντως μήκος κύματος, του Κώστα Καραμανλή, σχολίασε: «Εκ του αποτελέσματος αυτά κρίνονται. Στο τέλος της ημέρας, θα μπει το καλώδιο, θα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα; Άμα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, έχει τελειώσει το θέμα».

Τι είπε για την επίσκεψη Ρούμπιο

Σχετικά με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τα οφέλη που αποκόμισε η χώρα μας τόνισε: «Χαρήκαμε και με την ομιλία στην Πνύκα, ήταν ένας ύμνος για την αρχαία Ελλάδα, αλλά μέσα από το δικό του πρίσμα. Ήταν οι ερμηνείες του προσαρμοσμένες στη σημερινή Αμερική και στις εκλογές, δηλαδή, αυτή ήταν μια ομιλία η οποία απευθυνόταν πρωτίστως στον Αμερικανό ψηφοφόρο, γιατί ο Ρούμπιο, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι ένας από τους υποψηφίους των Ρεμπουμπλικανών για το προεδρικό χρίσμα».

«Ενώ η Αμερική απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγει να συνεχίσει να έχει στενές σχέσεις, και μάλιστα ακόμη στενότερες, με ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό επιβεβαιώνεται με μια σειρά συμφωνιών. Και δεν είναι μόνο οι αμυντικές, καθώς είναι πολύ σημαντικές οι ενεργειακές συμφωνίες, εκείνα τα οποία συζητήθηκαν για την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή» είπε και υπενθύμισε πως όταν ο Ρούμπιο μπήκε στη Γερουσία το 2010, ήταν πολύ κοντά με τον Μενέντεζ, οπότε συμμετείχε σε όλες τις συζητήσεις και γνωρίζει τα θέματα καλά της περιοχής. «Για μένα αυτό είναι πολύ θετικό, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα της περιοχής και έχει τη συγκεκριμένη άποψη για τη θέση του Ισραήλ στην περιοχή, το οποίο συνδέεται και με την ελληνική ασφάλεια. Εκτός από την ουσία είχαμε και μια καλή εικόνα, την προβολή της χώρας μας», πρόσθεσε.

Τι είπε για την αναφορά Μητσοτάκη στο 25%

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη που προκάλεσε συζητήσεις, καθώς έβαλε ουσιαστικά τον προσωπικό του πήχη αμφισβήτησης σε ένα ποσοστό πέριξ του 25%, επισήμανε: «Νομίζω ότι ήταν ένα όριο το οποίο έθεσε, γύρω απ’ το οποίο θα μπορούσαν να κινηθούν εσωτερικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα του έδινα πολύ μεγαλύτερη σημασία, διότι η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως δημοσκοπικά απ’ ό,τι φαίνεται, κινείται πάνω απ’ αυτό το όριο. Μην ξεχνάμε, στις εκλογές του 2012 η ΝΔ είχε πάρει γύρω στο 18% και μετά συνέχισε και πήρε συν 8 μονάδες στις επόμενες εκλογές. Οπότε δεν θα έδινα πολύ μεγάλη σημασία στο όριο του 25%. Δηλαδή είναι κάτι που ήδη το έχεις, είναι δεδομένο ότι το έχεις».

Ο κ. Συρίγος εκτίμησε ότι αν υπάρξει αυτοδυναμία της ΝΔ, τότε θα μιλάμε για 100% επιτυχία, ωστόσο απέφυγε να δώσει ένα ποσοστό, πάνω από το οποίο θα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη η εκλογική κάθοδος της ΝΔ. «Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, δεν μπορώ να σας πω πού είναι ο πήχης, γιατί θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Ακούω τις τελευταίες μέρες να λένε για ποιο λόγο δεν έκανε ο Πρωθυπουργός, εκλογές πριν τον δύσκολο χειμώνα. Το ακούω και σκέφτομαι ότι είναι η κατ’ εξοχήν έννοια της εξαπατήσεως των πολιτών αυτό το πράγμα, Δηλαδή πριν έρθουν τα δύσκολα να πεις, σηκώνομαι και φεύγω. Αντιθέτως, το να χειριστείς το θέμα στην εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, είναι ένδειξη ευθύνης και σοβαρότητας. Η κυβέρνηση θα κριθεί δηλαδή στο τέλος του χειμώνα, την άνοιξη, και από τον τρόπο με τον οποίο θα έχει χειριστεί την ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό βεβαίως και με πώς χειρίζονται και άλλες χώρες την αντίστοιχη ενεργειακή κρίση, η οποία είναι όντως τρομακτική αυτή τη στιγμή».

«Οπότε, θα κριθούμε στο τέλος από όλα αυτά. Στόχος παραμένει η αυτοδυναμία, δημοσκοπικά φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι θα είναι το πρώτο κόμμα, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, και φυσικά θα είναι ο πυρήνας μιας νέας κυβερνήσεως, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία» κατέληξε ο κ. Συρίγος.