Αντιδράσεις για τις δηλώσεις Συρίγου περί υποχώρησης στην Κάσο λόγω Τουρκίας – Οι ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ και η απάντηση Μαρινάκη

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελου Συρίγου, ο οποίος έκανε λόγο για υποχωρήσεις την Ελλάδας το 2024 στην Κάσο λόγω της Τουρκίας.

Ο Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στην εκπομπή «Ευθέως» της ERTnews αναφέρθηκε σε δύο επεισόδια που είχαν σημειωθεί το 2024, με τα οποία η Τουρκία απέτρεψε τις έρευνες βυθού στην Κάσο.

«Τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2024, είχαμε δύο επεισόδια κατά τα οποία η Τουρκία με πολεμικά πλοία απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα ο σχεδιασμός. Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού» ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ.

Όταν ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή, Παναγιώτη Στάθη, αν «υποχωρήσαμε;», απάντησε: «Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιλυθεί το θέμα μέσα από τον διάλογο και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων».

«Βλέποντας, όμως, ότι από τουρκικής πλευράς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης, και σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθήθηκε από το 2003 μέχρι το 2023, όπου ποντίστηκαν επτά καλώδια στην ευρύτερη περιοχή χωρίς πρόβλημα, θεωρήσαμε ότι με αυτή τη λογική θα προχωρούσε. Δεν έγινε δυνατό να συνεννοηθούμε με την Τουρκίας. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και θα προχωρήσουμε κανονικά στην πόντιση του καλωδίου».

Μαρινάκης: «Δεν υπήρξε καμία υποχώρηση»

«Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου», απάντησε σήμερα στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης

«Επί της ουσίας όμως του θέματος και αυτά τα οποία θα πω δεν αμφισβητούνται, δεν είναι εκτιμήσεις, καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Οι τοποθετήσεις αυτές στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κυρίου Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα:

Πρώτον, η αρχική φάση εκτέλεσης του έργου στην Κάσο, γιατί μιλάμε για αυτή τη φάση, έγινε με βάση τον προγραμματισμό που είχε καταθέσει η ανάδοχος εταιρεία και ολοκληρώθηκε κανονικά.

η αρχική φάση εκτέλεσης του έργου στην Κάσο, γιατί μιλάμε για αυτή τη φάση, έγινε με βάση τον προγραμματισμό που είχε καταθέσει η ανάδοχος εταιρεία και ολοκληρώθηκε κανονικά. Δεύτερον, προέκυψαν ζητήματα, αλλά αυτά είχαν να κάνουν με την τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα του έργου και υπήρξε επαναξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων.

προέκυψαν ζητήματα, αλλά αυτά είχαν να κάνουν με την τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα του έργου και υπήρξε επαναξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων. Τρίτον, αναζητήθηκε αξιόπιστος επενδυτής με μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα για να ενισχυθεί τεχνικά και οικονομικά το έργο.

Συμπέρασμα, σε συνέχεια και απάντηση στη συνάδελφό σας: Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκής σημασίας έργο, γιατί βγάζει απ’ την ενεργειακή απομόνωση μία ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Κύπρος, στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση του οποίου θα εκκινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης..

ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Συρίγου εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν μονομιάς τα κυβερνητικά αφηγήματα

«Οι δηλώσεις του κ. Συρίγου περί υποχώρησης της χώρας στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν μονομιάς τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Προσθέτει ότι «επίσης, επιβεβαιώνουν πλήρως τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ όπως έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια για ένα έργο που έχει πέρα από την οικονομική διάσταση, βαθιά γεωπολιτική σημασία». Στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του έχουν ζητήσει επανειλημμένα να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πορεία υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα» και σημειώνει ότι «η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα επιτρέπει καμία αμφισβήτηση από το ανιστόρητο δόγμα της ‘γαλάζιας πατρίδας’».

ΕΛΑΣ: Η χώρα χρειάζεται μια νέα εθνική πυξίδα – Η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη οδηγεί σε υποχωρήσεις

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, εξαπολύει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για τα γεγονότα του 2024 στην Κάσο, με αφορμή δηλώσεις που έκανε για το θέμα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Άγγελος Συρίγος.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση – ανάρτηση της εκπροσώπου Τύπου της Συμπαράταξης, Θεώνης Κουφονικολάκου σημειώνεται ότι «τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό για πάντα… Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον;», διερωτάται και συνεχίζει: «Ο κ. Συρίγος που σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχθηκε το αυτονόητο ή ο κ. Μητσοτάκης που προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα; Σε κάθε περίπτωση η χώρα χρειάζεται μια νέα εθνική πυξίδα. Η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη οδηγεί σε υποχωρήσεις και σε αδιέξοδο», υποστηρίζει κλείνοντας.

Είχε προηγηθεί σχετική τοποθέτηση, το βράδυ της Τετάρτης, από τον αναπληρωτή τομεάρχη Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ Παυσανία Παπαγεωργίου στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Channel. Το στέλεχος της Συμπαράταξης υποστηρίζοντας ότι άλλη ήταν η θέση της κυβέρνησης τότε και άλλα είπε τώρα ο κ. Συρίγος, θέτει το ερώτημα – μέσω ανάρτησής του – «Ποιος είναι αλήθεια επιζήμιος για την χώρα;».