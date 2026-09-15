Κουφονικολάκου στον Realfm 97,8 για πατριωτική εισφορά: Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με πολύ ισχυρά κίνητρα ώστε να πείσουμε τους ανθρώπους να μείνουν εδώ και να συνεισφέρουν

Για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ., την πατριωτική εισφορά, το επίδομα ανεργίας και τη συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη για τις «δήθεν» θεραπείες που διαφημίζονται κυρίως στο διαδίκτυο, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Αντώνη Δελλατόλα.

Η κ. Κουφονικολάκου αναφέρθηκε αρχικά στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΥΠΑ, όπου μίλησε, όπως είπε, και για τη «διαφαινόμενη επίθεση στο επίδομα ανεργίας». «Δεν υπάρχουν προσωπικές θέσεις κυβερνητικών εκπροσώπων, ιδίως για μείζονα ζητήματα. Δεν είναι μόνο η άποψη του κ. Μαρινάκη, είναι και η άποψη του κ. Βορίδη, υπάρχει και ο κ. Κυρανάκης που έκανε δήλωση, υπάρχει και ο κ. Σπανάκης. Δεν είναι ένας. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, προεκλογική περίοδος, επίσημη συνέντευξη. Δεν υπάρχει προσωπική θέση. Και οι εκπρόσωποι Τύπου και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουμε απόψεις. Δεν είναι προνομιακό πεδίο μια συνέντευξη για τέτοιου είδους προσωπικές εκμυστηρεύσεις» τόνισε η κ. Κουφονικολάκου, σημειώνοντας ότι παρά την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, ο Πρωθυπουργός δεν έχει διαψεύσει.

«Δεν είναι θέμα δημοκρατίας. Υπάρχουν άλλα περιβάλλοντα, άλλες συγκυρίες, άλλες συνθήκες, στις οποίες κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Ο συγκεκριμένος ρόλος συνεπάγεται και μία συγκεκριμένη ευθύνη» πρόσθεσε.

To κόστος του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.

Σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε: «Η κοστολόγηση η οποία έχει γίνει μέχρι στιγμής- τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει από τη Νέα Δημοκρατία- στερείται σε σοβαρότητα. Ένα μικρό μέρος του προγράμματος κοστολογείται 18 δισ., το συνολικό πρόγραμμα 13 δισ., λίγο αργότερα 40 δισ. Κοστολογούν για παράδειγμα τις νέες κατοικίες, λες και θα ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να χτίζει σπίτια από την αρχή, μπερδεύουν πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, μπερδεύουν δάνεια, μπερδεύουν δαπάνες, μπερδεύουν τον χρόνο έναρξης παρέμβασης για κάθε μέτρο».

«Αλλά, τελικά η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ποια είναι; Δεν μπορεί κανένας να πείσει ότι με βάση τη δική του μεθοδολογία, το πρόγραμμα είναι απόλυτα κοστολογημένο. Τα κόμματα πρέπει να υποβάλλουμε το πρόγραμμά μας – όλα και η Ν.Δ.- στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο όμως δεν επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της Ν.Δ. ως προς το κόστος του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., ή θα παραδεχθούν ότι δεν ξέρουν να υπολογίζουν, πράγμα το οποίο πολύ θα μας ανησυχούσε σε σχέση με τον οικονομικό σχεδιασμό της χώρας, είτε θα δεχθούν ότι μόλυναν τη συζήτηση με τοξικό θόρυβο παρουσιάζοντας μια ψευδή, μια πλασματική εικόνα. Κάπως θα πρέπει δηλαδή να κατακτηθεί στην Ελλάδα ένας τρόπος, ο οποίος θα μας δίνει κάποιες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά και το κόστος του προγράμματος και το δημοσιονομικό χώρο που επικαλούμαστε και τους δείκτες για την παρακολούθηση των στόχων. Χρειαζόμαστε περισσότερη συγκρότηση και σοβαρότητα σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα» συμπλήρωσε η κ. Κουφονικολάκου.

Τι είπε για την πατριωτική εισφορά

Σχετικά με την πατριωτική εισφορά, ρωτήθηκε πώς θα υλοποιηθεί και τι έσοδα θα αποφέρει. «Ούτε πετάξαμε κάτι, ούτε υπολογίσαμε στο δημοσιονομικό χώρο που σκοπεύουμε να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση των πολιτικών, τα συγκεκριμένα έσοδα. Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί με αφετηρία τη συγκρότηση περιουσιολογίου στη χώρα. Το περιουσιολογιο είναι μια επώδυνη εκκρεμότητα, έπρεπε να έχει υλοποιηθεί. Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε έναν ενιαίο μητρώο κινητής και κινητής περιουσίας η οποία θα μας δείξει ως προς την κινητή χρηματοοικονομικά στοιχεία, μετοχές, ομόλογα κ.ο.κ. τα οποία τελικά θα διαμορφώσουν την εικόνα για τον καθαρό πλούτο. Και είπαμε 1%, όπως το είπε εσχάτως ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, τον οποίο συνεχάρη ένθερμα ο δικός μας Πρωθυπουργός, 1% για το υψηλότερο 1% και για ανταποδοτικότητα 100% στην κοινωνία», είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει στην περίπτωση που οι πολύ πλούσιοι μεταφέρουν περιουσιακά τους στοιχεία σε άλλες χώρες, απάντησε: «Έχουμε μάθει λίγο να κινδυνολογούμε για πράγματα τα οποία είναι και απλά και αυτονόητα. Ούτε από την Ελβετία έχει φύγει κανένας. Ούτε από την Νορβηγία έχει φύγει κανένας».

«Για να μείνει το κεφάλαιο σε μια χώρα θέλει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία φαντάζεται κανείς ενδεχομένως. Θέλει διαφάνεια, θέλει εγγυήσεις ότι δεν είναι μόνο οι εκλεκτοί 30 επιχειρηματίες που περνούν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, οι οποίοι θα ευνοηθούν. Θέλει αποτελεσματικότητα, θέλει ταχύτητα, θέλει δίκαιες διαδικασίες. Αυτά όλα θέλουμε να τα εξασφαλίσουμε και κάτι παραπάνω. Το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. δίνει ιδιαίτερη έμφαση, πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Και δεν το κάνει αφηρημένα, δεν το κάνει θεωρητικά.

Δεν λέει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι εμείς θα πάρουμε τις επενδύσεις από το 16,9% και θα τις πάμε στο 20%, παρότι πάνω από το 40% αυτών των επενδύσεων είναι real estate, άρα μη παραγωγικές επενδύσεις. Λέει ότι θα φτιάξω ένα εθνικό ταμείο σύγκλισης με σοβαρότητα, το οποίο θα επενδύσει σε πάρα πολύ κρίσιμους τομείς για την ελληνική οικονομία, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό δεν έχουν τύχει της κατάλληλης προσοχής. Υποδομές, ενεργειακή δημοκρατία, ψηφιακή σύγκλιση, στέγη, αγροδιατροφή, πρωτογενείς τομές, εθνική βιομηχανική ανάπτυξη, ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη, σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες.

Εμείς δεν έχουμε θέμα με την υγιή επιχειρηματικότητα, κάθε άλλο. Έχουμε θέμα με την καταχρηστικότητα και με την αυθαιρεσία. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την υγιή επιχειρηματικότητα να ανθίσει στη χώρα και γι’ αυτό το πρόγραμμα μας έδωσε τόσο πολύ μεγάλη έμφαση εκεί. Γι’ αυτό λέω ότι και στην Ελβετία, που ισχύει αυτό το σύστημα και στην Νορβηγία, και σε άλλες χώρες που γίνεται εκτεταμένη συζήτηση για να εφαρμοστεί, δεν θα σηκωθεί κανένας να φύγει έτσι» συνέχισε.

«Είναι μια συζήτηση σε σχέση με την πατριωτική εισφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της, που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ. Υπάρχουν επιχειρηματίες που αναγνωρίζουν ότι η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις, και στην αγοραστική δύναμη, και στην ενεργειακή φτώχεια, και στη στεγαστική επιβάρυνση, και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, όπου ξέρουμε, ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΟΣΑ. Επομένως αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει και δεν συμφέρει κανέναν στο τέλος της μέρας να είναι ουραγός. Δηλαδή να αποκλίνει, να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το μέλλον της χώρας; Ενδιαφέρονται» πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Όσον αφορά για πώς θα εντοπιστεί ο πλούτος των υπερ-πλουσίων, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η ΑΑΔΕ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει μεθοδολογία για να συλλέγει στοιχεία για τις offshore; Και κάτι ακόμη. Ένα ενιαίο μητρώο κινητής και ακίνητης περιουσίας χρειάζεται σε κάθε περίπτωση στη χώρα. Είναι απολύτως αναγκαίο. Κάθε φορά που υπάρχει μια δημοσιονομική συγκυρία, κάθε φορά που υπάρχει κάτι επείγον, οι πρώτοι που βάζουν το χέρι πολύ βαθιά στη τσέπη με πολύ μεγάλο προσωπικό τίμημα είναι οι μισθωτοί. Είναι δίκαιο αυτό; Δεν είναι δίκαιο αυτό. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν η πατριωτική εισφορά είναι απολύτως αναγκαία την επόμενη μέρα. Και εμείς είμαστε πεπεισμένες και πεπεισμένοι ότι και έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα και πολύ ισχυρά κίνητρα, και κανόνες διαφάνειας ούτως ώστε να πείσουμε τους ανθρώπους να μείνουν εδώ και να συνεισφέρουν».

Τι είπε για τις αποκαλύψεις μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Σχετικά με τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε: «Οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, άρα δεν θέλω να μπω σε αυτά τα ζητήματα, υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να αποφεύγουμε πια. Πώς η γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα στην Ελλάδα πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Είμαστε σε μια εποχή που η αναζωογόνηση, η νεότητα, η ευεξία προβάλλονται καθημερινά μέσα από ιστοσελίδες, ως περίπου οι ιατρικές υπηρεσίες. Άρα αυτό το οποίο εμείς θα ζητούσαμε είναι πρώτον χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών, προκειμένου να ξέρουμε ποιος διαφημίζει θαύματα τέτοιου είδους και θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο, με την θεσμική οριοθέτηση, με το αν οι ιατρικές πράξεις που διαφημίζονται και παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα έχουν επαρκή τεκμηρίωση, αν πραγματοποιούνται από γιατρούς κατάλληλους, εάν ο χώρος στον οποίο πραγματοποιούνται διαθέτει αδειοδότηση, εξοπλισμό, δυνατότητα αντιμετώπισης μιας σοβαρής επιπλοκής, ποιος ελέγχει αν ο πολίτης ενημερώνεται πραγματικά για το επίπεδο τεκμηρίωσης και τα αναμενόμενα οφέλη και τελικά πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια».

«Είναι γεγονός ότι οι ανεξάρτητες αρχές που πραγματοποιούν τέτοιους έκτακτους ελέγχους ή και τακτικούς αντιμετωπίζουν προβλήματα, δηλαδή υποστελέχωσης, γίνεται μετ’ εμποδίων η δουλειά, επομένως αυτό πρέπει να το δει κανείς συνολικά» πρόσθεσε, ενώ κατέληξε στην τοποθέτησή της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ήδη από το σχολείο. «Θέλουμε δηλαδή παιδιά τα οποία να ξεχωρίζουν τα fake news, να είναι καλοί καταναλωτές, με κάποιον τρόπο να μπορούν να καταλαβαίνουν πότε υπάρχει παραπλάνηση κτλ. Αυτό το κομμάτι της Παιδείας είναι πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι έχουμε δώσει αρκετή προσοχή».