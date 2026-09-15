Τσίπρας: Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο της κυβέρνησης για περικοπή του επιδόματος ανεργίας

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, βρίσκoνται οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, για το επίδομα ανεργίας, με τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, να εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της σημερινής του επίσκεψης στη διοίκηση της ΔΥΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων του πρώην ΟΑΕΔ και τον πρόεδρό της, Γιώργο Μακράκη, ο κ. Τσίπρας, υποστήριξε ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν αποτελούν προσωπικές απόψεις, αλλά εκφράζουν κεντρικό σχεδιασμό του Πρωθυπουργού.

«Το ότι ο πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., προσθέτοντας πως: «Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του ο κ. Μαρινάκης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δηλώσεις άλλων κορυφαίων στελεχών και του γραμματέα της Ν.Δ. επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτής της γραμμής.

Ο κ. Τσίπρας, αμφισβήτησε την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης περί «εξορθολογισμού», τονίζοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της παροχής.

«Η ουσία είναι ότι μας λένε ότι το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία», αλλά «ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή».

Συνεχίζοντας την κριτική του, σημείωσε:

«Αν χρειάζεται, λοιπόν, κάποιος εξορθολογισμός, όπως είπε ο κ. Βορίδης, ο εξορθολογισμός δεν είναι στα επιδόματα που παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και ειδικά εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στις αγροτικές εργασίες, στην οικοδομή. Αν χρειάζεται εξορθολογισμός, είναι στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς, στη σπατάλη, στις μίζες, στη διαφθορά».

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. εξέφρασε τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, καλώντας σε μέτωπο αποτροπής των μέτρων: «Είναι σχέδιο αντεργατικό, αλλά όχι μόνο αντεργατικό. Είναι και απάνθρωπο. Και οφείλουμε, ως κοινωνία, να υψώσουμε μια ασπίδα προστασίας στις στοιχειώδεις κατακτήσεις των εργαζομένων, διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, θα οδηγηθούμε σε μια λογική κανιβαλισμού. Και αυτό πρέπει να το αποτραπεί».

Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης ο τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας και η αναπληρώτρια τομεάρχης Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη. Έπειτα από την συνάντηση με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, ο κ. Τσίπρας, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού των εργαζομένων, απευθύνοντας χαιρετισμό στο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια συνομίλησε με το προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας.