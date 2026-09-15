Τσίπρας: Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο της κυβέρνησης για περικοπή του επιδόματος ανεργίας

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του κυβερνητικού σχεδιασμού για το επίδομα ανεργίας, κατά την επίσκεψή του στη ΔΥΠΑ. Υποστήριξε ότι πρόκειται για κεντρικό σχέδιο του Πρωθυπουργού και τόνισε τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της παροχής, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο ως αντεργατικό και απάνθρωπο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση με την Ομοσπονδία υπαλλήλων ΔΥΠΑ
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τον σχεδιασμό του επιδόματος ανεργίας, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, εκφράζουν κεντρικό σχέδιο του Πρωθυπουργού.
  • Ο κ. Τσίπρας αμφισβήτησε την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης περί «εξορθολογισμού», τονίζοντας ότι «το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία», αλλά «ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή».
  • Εξέφρασε τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, καλώντας σε μέτωπο αποτροπής των μέτρων, καθώς, όπως είπε, «είναι σχέδιο αντεργατικό… και απάνθρωπο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, βρίσκoνται οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, για το επίδομα ανεργίας, με τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, να εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της σημερινής του επίσκεψης στη διοίκηση της ΔΥΠΑ.

Παύλος Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας: «Εξέφρασα μια προσωπική θέση»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων του πρώην ΟΑΕΔ και τον πρόεδρό της, Γιώργο Μακράκη, ο κ. Τσίπρας, υποστήριξε ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν αποτελούν προσωπικές απόψεις, αλλά εκφράζουν κεντρικό σχεδιασμό του Πρωθυπουργού.

«Το ότι ο πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., προσθέτοντας πως: «Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του ο κ. Μαρινάκης».

Μαρινάκης: «Προσωπική η θέση μου για το επίδομα ανεργίας – Κρούουν ανοιχτές θύρες τα κόμματα της αντιπολίτευσης»

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δηλώσεις άλλων κορυφαίων στελεχών και του γραμματέα της Ν.Δ. επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτής της γραμμής.

Ο κ. Τσίπρας, αμφισβήτησε την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης περί «εξορθολογισμού», τονίζοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της παροχής.

Μαρινάκης: «Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες» – Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

«Η ουσία είναι ότι μας λένε ότι το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία», αλλά «ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή».

Συνεχίζοντας την κριτική του, σημείωσε:

«Αν χρειάζεται, λοιπόν, κάποιος εξορθολογισμός, όπως είπε ο κ. Βορίδης, ο εξορθολογισμός δεν είναι στα επιδόματα που παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και ειδικά εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στις αγροτικές εργασίες, στην οικοδομή. Αν χρειάζεται εξορθολογισμός, είναι στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς, στη σπατάλη, στις μίζες, στη διαφθορά».

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. εξέφρασε τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, καλώντας σε μέτωπο αποτροπής των μέτρων: «Είναι σχέδιο αντεργατικό, αλλά όχι μόνο αντεργατικό. Είναι και απάνθρωπο. Και οφείλουμε, ως κοινωνία, να υψώσουμε μια ασπίδα προστασίας στις στοιχειώδεις κατακτήσεις των εργαζομένων, διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, θα οδηγηθούμε σε μια λογική κανιβαλισμού. Και αυτό πρέπει να το αποτραπεί».

Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης ο τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας και η αναπληρώτρια τομεάρχης Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη. Έπειτα από την συνάντηση με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, ο κ. Τσίπρας, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού των εργαζομένων, απευθύνοντας χαιρετισμό στο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια συνομίλησε με το προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ