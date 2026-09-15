Σάλος στη Γαλλία: Αστυνομικός πέταξε στο έδαφος 29χρονο που πέθανε έπειτα από 13 ημέρες – Βίντεο από την «αδικαιολόγητη βία»

Ένα νέο περιστατικό αστυνομικής βίας πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, καθώς βίντεο που κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει αστυνομικό να ρίχνει βίαια στο έδαφος έναν 29χρονο κατά τη διάρκεια της Γιορτής της Μουσικής (Fête de la Musique) στην Καρκασόν.

Ο άνδρας, ονόματι Γιουσέφ, άφησε την τελευταία του πνοή 13 ημέρες αργότερα, με τις αρχές να διατάσσουν δικαστική έρευνα για «εσκεμμένη βία» σε βάρος του εμπλεκόμενου αστυνομικού.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 21 Ιουνίου, στην πόλη Καρκασόν του νομού Οντ.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 29χρονος να εκσφενδονίζεται με δύναμη στο έδαφος από αστυνομικό, με το κεφάλι του να προσκρούει στο οδόστρωμα. Ο Γιουσέφ απεβίωσε στις 3 Ιουλίου.



Σύμφωνα με την εισαγγελία της Καρκασόν, «μέχρι σήμερα, με βάση την παρούσα κατάσταση της έρευνας, δεν υπάρχει καμία αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των βιντεοσκοπημένων γεγονότων και του θανάτου που επήλθε 13 ημέρες αργότερα».

Όπως ανέφερε η εισαγγελία, η έρευνα για τα αίτια του θανάτου και η νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 «απέκλεισαν οποιαδήποτε ύποπτη τραυματική βλάβη από παρέμβαση τρίτου και υπέδειξαν τοξική αιτία».

«Το πρόβλημα είναι η αστυνομική βαρβαρότητα»

Μιλώντας στο δίκτυο BFMTV, ο αδελφός του θύματος, Χάμζα, επικαλέστηκε την έκθεση της νεκροψίας, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος οφειλόταν σε «ανακοπή καρδιάς», «απροσδιόριστης» αιτιολογίας.

«Αλλά για εμάς, το πρόβλημα εδώ δεν είναι ο θάνατός του, είναι η αστυνομική βαρβαρότητα», εξήγησε ο Χάμζα, ο οποίος, μετά το πένθος του, ξεκινά έναν νομικό αγώνα.

Σε σχέση με το βιντεοσκοπημένο υλικό, η εισαγγελία παρέπεμψε πράγματι την υπόθεση στο κλιμάκιο της Μασσαλίας της Γενικής Επιθεώρησης της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN) «για δικαστική έρευνα με την κατηγορία της εσκεμμένης βίας από άτομο που κατέχει δημόσια εξουσία».

Μετά τη μήνυση που υπέβαλαν την Κυριακή, ο Χάμζα και η οικογένειά του κατέθεσαν τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο κλιμάκιο της IGPN Μασσαλίας. Το ανακριτικό κλιμάκιο ταξίδεψε ειδικά για τον σκοπό αυτό στο αστυνομικό τμήμα της Καρκασόν, όπου υπηρετεί ο αστυνομικός που άσκησε τη βία κατά του Γιουσέφ.

Σύμφωνα με το BFMTV, με ήρεμη φωνή, χωρίς οργή, ο Χάμζα εξήγησε: «Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε την αστυνομία γενικά για τον θάνατο του αδελφού μου, αλλά αυτή η βία ήταν αδικαιολόγητη. Δεν είναι νόμιμη. Έχουμε σπουδαίους αστυνομικούς εδώ στην Καρκασόν, αλλά ένας ή δύο δημιουργούν προβλήματα, όπως αυτός που το έκανε αυτό στον αδελφό μου».

«Ο αδελφός μου δεν ήταν άστεγος»

Με τη δημόσια τοποθέτησή του, ο Χάμζα ελπίζει επίσης να αποκαταστήσει τη μνήμη του Γιουσέφ, καθώς η εισαγγελία έκανε λόγο για «γνωστή προηγούμενη χρήση ναρκωτικών» και ανέφερε ότι ο 29χρονος ζούσε στον δρόμο από την ηλικία των 16 ετών.

«Ο αδελφός μου δεν ήταν άστεγος – είχε το δικό του δωμάτιο στο σπίτι των γονιών του, το οποίο είναι 130 τετραγωνικά μέτρα. Δεν ήταν ούτε τοξικομανής. Είχε καπνίσει τσιγαριλίκια και είχε πιει με τους φίλους του στη Γιορτή της Μουσικής, αυτό είναι όλο», δήλωσε ο Χάμζα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν το επικροτεί, αλλά θεώρησε ότι ο αδελφός του έκανε «αυτό που κάνουν πολλοί νέοι». «Δεν του άξιζε να υποστεί αυτή τη βία για αυτό».

Après les propos racistes, les violences policières. À Carcassonne la police est hors de contrôle ! pic.twitter.com/dT7k4JFhPy — Thomas Portes (@Portes_Thomas) September 12, 2026

Δεύτερο σκάνδαλο στην αστυνομία της Καρκασόν

Η δημοσιοποίηση αυτών των εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχεται αμέσως μετά το σκάνδαλο που προκάλεσε ένα άλλο περιστατικό, στην οποία μέλης της δημοτικής αστυνομίας της Καρκασόν ακούγονται να κάνουν ρατσιστικά, ομοφοβικά και μισογυνικά σχόλια.

Ο Χάμζα υποστηρίζει ότι «όλοι στην Καρκασόν γνώριζαν» ότι ο αστυνομικός, η φωνή του οποίου ακούγεται πιο έντονα σε αυτή την ηχογράφηση, «μιλούσε έτσι κάθε μέρα».

«Ήταν πάντα έτσι. Υπάρχει μια γενική αίσθηση ανακούφισης ανάμεσα στους κατοίκους της Καρκασόν από τότε που τέθηκε σε διαθεσιμότητα».

Ο αδελφός του Γιουσέφ στο BFMTV εξήγησε ότι διατηρεί κατάστημα στο κέντρο της πόλης, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το τμήμα της δημοτικής αστυνομίας. «Στη γειτονιά, τα έβαζε με παιδιά, με ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα, και ήταν βίαιος, χρησιμοποιώντας απαράδεκτη γλώσσα».

Ισχυρίζεται επίσης ότι ο ίδιος αστυνομικός εμφανίζεται στο βίντεο που δείχνει την επίθεση στον Γιουσέφ. Δεν φαίνεται να επιτίθεται στον Γιουσέφ στην καταγραφή, αλλά σύμφωνα με τον Χάμζα, το κάνει αφού σταματά το βίντεο.

«Μόλις κόπηκε το βίντεο, έσπρωξε μια κοπέλα και επιτέθηκε σε άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού μου. Έριξε όλο το σπρέι πιπεριού στο πρόσωπό του», αναφέρει ο Χάμζα, βασιζόμενος στις μαρτυρίες ατόμων που ήταν παρόντα εκείνη την ημέρα.

«Ελπίζουμε ότι η αστυνομική βία θα σταματήσει στην Καρκασόν και σε ολόκληρη τη χώρα. Γνωρίζουμε τους αστυνομικούς της Καρκασόν, είναι σπουδαίοι. Όταν βλέπουμε αυτό, αηδιάζουμε. Αηδιάζουμε για αυτούς και για τους άλλους αστυνομικούς», κατέληξε.