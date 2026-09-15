Τραγωδία στο Ντόνκαστερ: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και 4 σοβαρά τραυματίες

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Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε την Κυριακή στο Ντόνκαστερ της Βρετανίας, όταν ένα όχημα ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε ομάδα πεζών, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό ακόμη τεσσάρων.

Έπεσε πάνω στους πεζούς και συγκρούστηκε με οχήματα

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ, οι αρχές εκλήθησαν στη λεωφόρο White Rose Way γύρω στις 11:00 το πρωί (τοπική ώρα).

Ένα μαύρο ημιφορτηγό τύπου Mitsubishi L200 παρέσυρε αρχικά μια ομάδα τεσσάρων πεζών.

Στη συνέχεια, το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα μαύρο Audi και ένα ασημί BMW.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, δύο πεζοί έχασαν τη ζωή τους ακαριαία στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, τα οποία ευτυχώς δεν απειλούν τη ζωή τους.

Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος

Ο οδηγός του Mitsubishi, ένας 30χρονος άνδρας, συνελήφθη από τις αρχές ως ύποπτος για δύο κατηγορίες πρόκλησης θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση, δύο κατηγορίες πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού από επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για οδήγηση υπό κατάσταση ανικανότητας.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών.

Two dead after car hits group of pedestrians https://t.co/Z2644y83bL — BBC News (UK) (@BBCNews) September 15, 2026



Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειες για την ταυτοποίηση και την ενημέρωση των οικογενειών των θυμάτων.