Κοντογεώργης για τις τιμές στα καύσιμα: Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει στοχευμένη παρέμβαση

Για τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή του Ertnews «Newsroom» ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

«Είναι ένα πρόβλημα, μας απασχολεί πολύ .. πάρα πολύ θα σας έλεγα. Και αυτό γιατί, έχουμε μια κρίση στην γειτονιά μας.Όλοι ελπίζαμε στον χρόνο, ότι αυτό θα άλλαζε . Βλέπετε ότι αυτό δεν έχει αλλάξει.Και θα σας έλεγα ότι σε κάποιους παραμέτρους της έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Από την αρχή κάναμε μια επιλογή να πάμε σε προσωρινά και σε στοχευμένα μέτρα και ταυτόχρονα να κρατήσουμε εφεδρείες και να κάνουμε τα κουμάντα μας. Γιατί βλέπαμε ότι μπορεί και η εξέλιξη να μην ήταν και τόσο καλή και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται. Επομένως κάναμε μια επιλογή και για επιδότηση, κυρίως στη μεταφορική αλυσίδα με το ντίζελ, για να μην έχουμε ένα δευτερογενές κύμα πληθωρισμού» είπε.

« Ό,τι αφορά ενέργεια όπως είπε χθες ο υπουργός, λογαριασμούς, κόστος ενέργειας και ντίζελ μεταφορικών, σίγουρα υπάρχει μια σκέψη εάν χρειαστεί προφανώς και να παρέμβουμε.

Αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να δούμε μέρα με τη μέρα το πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις για τις τιμές … ας περιμένουμε πώς θα πάνε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι και στο ραντάρ μας. Είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλούς Έλληνες αλλά και εμάς …το κόστος και για το πετρέλαιο θέρμανσης .Επομένως σε αυτά τα τρία πεδία:

δηλαδή κόστος ενέργειας εφόσον χρειαστεί, ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης και θα κοιτάξουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Λέω όμως ότι, λόγω της έντασης του ζητήματος δεν μπορεί να είναι μόνο μια ελληνική λύση ..προφανώς όπως είπα η κυβέρνηση έχει εφεδρείες, έχει κάνει τα κουμάντα της και έχει κρατήσει ένα δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Θεωρώ όμως ότι είναι κάτι που έχουμε επιδιώξει από την αρχή.Εδώ πέρα υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο αρχηγών και σε επίπεδο Eurogroup και με τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι στο οποίο χρειάζονται ευρύτερες λύσεις .. σίγουρα όμως τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, αυτό το οποίο μπορούμε και θα μπορούμε και με βάση τις δυνατότητες να το κάνουμε… να είναι βέβαιοι οι Έλληνες πολίτες ότι θα το κάνουμε » συμπλήρωσε.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ανέφερε ακόμα ότι στην κυβέρνηση βρίσκεται σε «εγρήγορση» και προφανώς γίνονται συζητήσεις.. δεν το κρύβουμε αυτό. « Νομίζω προς το τέλος του μήνα με αρχές Οκτώβρη θα έχουν οριστικοποιηθεί κάποιες συζητήσεις ( τι θα χρειαστεί, με ποιον τρόπο θα γίνει ) προκειμένου αυτό να είναι στοχευμένο .. σίγουρα αυτό θα διακρίνεται από μια προσωρινότητα .Από εκεί και πέρα εάν σε ευρύτερο επίπεδο , σε ευρωπαικο υπάρχουν άλλες λύσεις, προφανώς αυτά θα τεθούν και σε άλλη βάση» υπογράμμισε.

Για την αλλαγή στο πλαίσιο τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τις ανακοινώσεις που έκανε για παροχές στους κατοίκους του νησιού, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ανέφερε πως «η Ελλάδα είναι οι τόποι της και νομίζω αυτή την κατεύθυνση είχαν και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και για τα κίνητρα που δίνονται».

Μάλιστα ο κ. Κοντογεώργης έφερε ένα παράδειγμα σχετικά με τα κίνητρα που δίνονται όπως η αλλαγή στο πλαίσιο τηλεργασίας προκειμένου κάποιος να μπορεί να εργάζεται από κάποιο ακριτικό νησί και από την επαρχία.

«Πλέον αλλάζουμε λίγο το πλαίσιο της τηλεργασίας και θα δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη το επιθυμεί και εφόσον η δουλειά του το επιτρέπει στον δημόσιο τομέα και υπάρχει συμφωνία του φορέα να μπορεί να εργάζεται με τηλεργασία από το Καστελόριζο, ακόμα κι αν δεν έχει υπηρεσία εκεί. Δίνω ένα παράδειγμα, δηλαδή αν εργάζεσαι στον ΕΦΚΑ και η δουλειά σου το επιτρέπει, δεν έχεις υποχρέωση π.χ. να έχεις συναλλαγή με κοινό. Θα μπορείς με μία αίτησή σου και εφόσον συμφωνεί ΕΦΚΑ να πας στο Καστελόριζο παρόλο που δεν έχει ΕΦΚΑ στο Καστελόριζο και να εργαστείς από εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Θέλουμε όμως να δώσουμε τα εργαλεία, εκεί που μπορεί να υπάρχουν, προκειμένου φορείς όπως ο ΕΦΚΑ, η ΑΑΔΕ ή και άλλοι φορείς, να δίνουν τη δυνατότητα να μπορείς απομακρυσμένα να κάνεις τη δουλειά σου και με έναν έλεγχο. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, για να μπορούμε να τονώσουμε περιοχές, αλλά και να δώσουμε και τη δυνατότητα και σε κάποιους υπαλλήλους που μπορεί να σκέφτονται ένα άλλο μοντέλο ζωής. Προφανώς θα αξιολογηθεί και από το υπουργείο Εσωτερικών και από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δουλεύουν πάνω σ’ αυτό», κατέληξε.