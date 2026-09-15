Catherine Ringer: Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η θρυλική φωνή των Les Rita Mitsouko – Η θυελλώδης ζωή της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η γαλλική μουσική σκηνή αποχαιρετά μία από τις πιο εμβληματικές και αντισυμβατικές φυσιογνωμίες της. Η τραγουδίστρια του θρυλικού ντουέτου Les Rita Mitsouko, Catherine Ringer, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών από καρκίνο, βυθίζοντας στη θλίψη τους αμέτρητους θαυμαστές της.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσαν τα παιδιά της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την Τρίτη.

«Με απέραντη θλίψη, η οικογένεια και οι οικείοι της Catherine Ringer ανακοινώνουν τον θάνατό της, την οποία έκοψε το νήμα της ζωής ένας καλπάζων καρκίνος τη νύχτα της 14ης Σεπτεμβρίου 2026», αναφέρεται στη δήλωσή τους.

Μια αντισυμβατική διαδρομή

Γεννημένη από Πολωνό πατέρα ζωγράφο και μητέρα αρχιτέκτονα, η Catherine Ringer εγκατέλειψε το πατρικό της σπίτι όταν ήταν μόλις 13 ετών, για να ζήσει με τον σύντροφό της.

Μετά τις πανεπιστημιακές της σπουδές, σπούδασε θέατρο και χορό. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας των είκοσι, εμφανίστηκε σε ορισμένες πορνογραφικές ταινίες.

Χωρίς να αποκηρύξει ποτέ αυτή την εμπειρία, η ίδια θα δήλωνε αργότερα ότι έζησε «μια μοντέρνα περιπέτεια».

Ένα μουσικό σοκ και η αποθέωση με τους Les Rita Mitsouko

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 τραγουδούσε σε διάφορα πανκ και new-wave συγκροτήματα. Όλα άλλαξαν όμως το 1979 όταν γνώρισε στο θέατρο τον κιθαρίστα Frédéric Chichin, με τον οποίο έκτοτε έγιναν αχώριστοι.

Από τη συνάντησή τους γεννήθηκε ένα ροκ ντουέτο που έμελλε να γράψει ιστορία: οι Les Rita Mitsouko.

DÉCÈS : La chanteuse Catherine Ringer, célèbre voix des Rita Mitsouko, est décédée à l’âge de 68 ans (enfants à l’AFP). pic.twitter.com/9FmySpJuXb — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 15, 2026



Το συγκρότημα προκάλεσε αληθινή αίσθηση στη μουσική σκηνή. Το 1985, το ευρύ κοινό ανακάλυψε μια νέα τραγουδίστρια όσο χαρισματική τόσο και εκρηκτική.

Δίπλα στον αείμνηστο Chichin, η Ringer εκτόξευσε τους Les Rita Mitsouko στην κορυφή της δημοφιλίας χάρη στο αλησμόνητο τραγούδι «Marcia Baila».

Ακολούθησαν δεκαετίες επιτυχιών με διαχρονικά κομμάτια όπως τα «Andy», «C’est comme ça», «Les Histoires d’A», «Y’a d’la haine» και «Les Amants».

Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, οι Les Rita Mitsouko κυκλοφόρησαν μια σειρά από άλμπουμ που έτυχαν θερμής υποδοχής, συνδυάζοντας επιρροές διάφορα είδη, όπως ποπ, ροκ, φανκ, ηλεκτρονική μουσική και world music, και εξελίχθηκαν σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα εναλλακτικής ποπ της Γαλλίας.

Η απώλεια, η solo καριέρα και το ανεξάντλητο πνεύμα

Παρά την αιφνίδια απώλεια του καλλιτεχνικού της «άλλο μισού» το 2007, η Ringer -μεγάλη θαυμάστρια των Velvet Underground- κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Δύο χρόνια αργότερα, το κοινό την ανακάλυψε ξανά ως μια αξιολάτρευτα προκλητική καλλιτέχνιδα. Πηγαίνοντας ενάντια στο ρεύμα, ερμήνευσε το τραγούδι «Je kiffe Raymond», αφιερωμένο στον ιδιαίτερα μη δημοφιλή τότε προπονητή Ρεμόν Ντομενέκ.

Στη συνέχεια, η φωνή της ακούστηκε στα soundtrack των ταινιών «Liberté» του Τονί Γκατλίφ και «The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec» του Λυκ Μπεσόν.

Η μοναδική προσωπικότητα της Catherine Ringer συνέχιζε μέχρι το τέλος να προσελκύει ένα ευρύ και πιστό κοινό.