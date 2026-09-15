Γκίλφοϊλ-Ρούμπιο για αποφυλάκιση Μαζιώτη: «Δεν ξεχνάμε την τρομοκρατία»

Σαφές μήνυμα ότι η προστασία των Αμερικανών πολιτών και των αμερικανικών συμφερόντων αποτελεί κόκκινη γραμμή στέλνουν η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και η αμερικανική κυβέρνηση υπό τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με αφορμή την αποφυλάκιση του Νίκου Μαζιώτη.

Ο Μαζιώτης υπήρξε ηγετικό στέλεχος του «Επαναστατικού Αγώνα», οργάνωσης που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει Foreign Terrorist Organization (FTO) από το 2009. Η δράση της δεν περιορίστηκε σε ελληνικούς στόχους: περιλάμβανε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων, με πλέον χαρακτηριστική την επίθεση με αντιαρματική ρουκέτα RPG κατά της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2007. Στο ιστορικό της οργάνωσης περιλαμβάνονται επίσης βομβιστικές επιθέσεις σε Citibank, η επίθεση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η βομβιστική επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2014.

Η αντίδραση της Ουάσινγκτον στην αποφυλάκισή του ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ο Μαζιώτης δεν μπορεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των αμερικανικών περιορισμών θεωρήσεων εισόδου που αφορούν τρομοκράτες της άκρας Αριστεράς. Το μήνυμα της αμερικανικής πλευράς είναι ξεκάθαρο: όσοι στρέφονται με βία εναντίον Αμερικανών και αμερικανικών στόχων θα αντιμετωπίζουν συνέπειες.

Nikos Maziotis was the leader of Revolutionary Struggle, a Greek far-left terrorist group that waged a sustained campaign of violence against Greeks and Americans alike. Maziotis is due to be released from prison today. But he is barred from entering the United States under our… — Department of State (@StateDept) September 14, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Χαρακτήρισε τον Μαζιώτη «αμετανόητο τρομοκράτη» και τόνισε ότι η αποφυλάκισή του έπειτα από 14 χρόνια αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για συνεχή επαγρύπνηση απέναντι στην πολιτική βία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και εξήρε τις προσπάθειες των ελληνικών διωκτικών αρχών για την αποτροπή επιθέσεων και την προσαγωγή των δραστών στη Δικαιοσύνη.

The release of unrepentant terrorist Nikos Maziotis after 14 years in prison is a reminder of the need to remain vigilant against the threat of political violence. Maziotis and his fellow left-wing terrorists have no place in a civilized society. Their barbaric actions deserve… https://t.co/7p1qHi8vjA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 15, 2026

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι αμερικανικές τοποθετήσεις εξαιτίας όσων δηλώνει ο ίδιος ο Μαζιώτης. Αποφυλακίστηκε με τη λήξη της ποινής του, έχοντας συμπληρώσει 14 χρόνια φυλάκισης και έξι χρόνια υπολογιζόμενης εργασίας, συνολικά 20 χρόνια κάθειρξης. Ο ίδιος αναφέρει ότι τα δικαστικά συμβούλια είχαν απορρίψει επτά φορές την υφ’ όρον αποφυλάκισή του, μεταξύ άλλων επειδή δεν είχε αναθεωρήσει τη στάση του απέναντι στη δράση του «Επαναστατικού Αγώνα».

Και ο Μαζιώτης δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας για τη σημερινή του θέση. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, όταν ρωτήθηκε εάν έχει «σωφρονιστεί», απάντησε ότι «ούτε σε 1.000.000 χρόνια» δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Δηλώνει επίσης ότι δεν έχει αναθεωρήσει τη στάση του για τη δράση του «Επαναστατικού Αγώνα», την οποία εξακολουθεί να υπερασπίζεται ως, κατά τη δική του διατύπωση, «επωφελή και αναγκαία».

Έτσι, οι παρεμβάσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και της αμερικανικής κυβέρνησης δεν αφορούν απλώς την αποφυλάκιση ενός καταδικασμένου μέλους τρομοκρατικής οργάνωσης. Αποτελούν προειδοποίηση με συγκεκριμένο αποδέκτη και συγκεκριμένη λογική: οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεχνούν τις επιθέσεις εναντίον των ανθρώπων, των διπλωματικών αποστολών και των συμφερόντων τους και είναι αποφασισμένες να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύουν τους Αμερικανούς και να επιβάλλουν συνέπειες σε όσους τους στοχοποιούν.