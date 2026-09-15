Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης – Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Του απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ, είναι ακροαριστερός τρομοκράτης

Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε χθες, Δευτέρα (14/9), έχοντας εκτίσει πλήρως την 20ετή ποινή του για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας». Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση απαγορεύοντας του την είσοδο στη χώρα, χαρακτηρίζοντάς τον ακροαριστερό τρομοκράτη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Νίκος Μαζιώτης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε πλήρως την 20ετη ποινή του για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας».
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι «του απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ βάσει των περιορισμών χορήγησης βίζας που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες».
  • Στην ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ περιγράφει τον Μαζιώτη ως «ηγέτη του Επαναστατικού Αγώνα, μιας ελληνικής ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης» που διεξήγαγε εκστρατεία βίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες, Δευτέρα (14/9), ο Νίκος Μαζιώτης που είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας».

Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε πλήρως την 20ετη ποινή του με 14 χρόνια φυλάκισης και 6 χρόνια εργασίας στις φυλακές.

Η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή την αποφυλάκιση Μαζιώτη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι «του απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ βάσει των περιορισμών χορήγησης βίζας που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες».

«Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν ο ηγέτης του Επαναστατικού Αγώνα, μιας ελληνικής ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης που διεξήγαγε μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών. Ο Μαζιώτης αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα. Ωστόσο, του απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των περιορισμών χορήγησης βίζας που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω Χ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ