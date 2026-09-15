Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης – Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Του απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ, είναι ακροαριστερός τρομοκράτης

Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες, Δευτέρα (14/9), ο Νίκος Μαζιώτης που είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας».
Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε πλήρως την 20ετη ποινή του με 14 χρόνια φυλάκισης και 6 χρόνια εργασίας στις φυλακές.
Η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή την αποφυλάκιση Μαζιώτη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι «του απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ βάσει των περιορισμών χορήγησης βίζας που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες».
«Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν ο ηγέτης του Επαναστατικού Αγώνα, μιας ελληνικής ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης που διεξήγαγε μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών. Ο Μαζιώτης αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα. Ωστόσο, του απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των περιορισμών χορήγησης βίζας που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω Χ.
Nikos Maziotis was the leader of Revolutionary Struggle, a Greek far-left terrorist group that waged a sustained campaign of violence against Greeks and Americans alike.
Maziotis is due to be released from prison today. But he is barred from entering the United States under our…
— Department of State (@StateDept) September 14, 2026