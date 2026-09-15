Πέλλα: Χειροπέδες σε 36χρονο για παράνομη καλλιέργεια κάνναβης – Εντοπίστηκαν δενδρύλλια 3,8 μέτρων

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Οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε έως και 3,8 μέτρα, εντόπισαν αστυνομικοί σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 36χρονου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Κατά την επιτόπια έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 36χρονο, υπήκοο Αλβανίας, να εισέρχεται στον χώρο της παράνομης καλλιέργειας.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και εργαλεία, που σχετίζονται με την καλλιέργεια και τη φροντίδα των δενδρυλλίων. O 36χρονος, αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.