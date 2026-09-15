Πέλλα: Χειροπέδες σε 36χρονο για παράνομη καλλιέργεια κάνναβης – Εντοπίστηκαν δενδρύλλια 3,8 μέτρων

Αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 3,8 μέτρων, σε αγροτική περιοχή της Πέλλας και συνέλαβαν έναν 36χρονο υπήκοο Αλβανίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τον συλληφθέντα να οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.

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Δενδρύλλια κάνναβης/φωτό αρχείου
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως και 3,8 μέτρων, εντοπίστηκαν σε αγροτική περιοχή της Πέλλας.
  • Συνελήφθη ένας 36χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος εντοπίστηκε να εισέρχεται στον χώρο της παράνομης καλλιέργειας.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, ενώ κατασχέθηκαν και σχετικά εργαλεία.

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Οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε έως και 3,8 μέτρα, εντόπισαν αστυνομικοί σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 36χρονου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Κατά την επιτόπια έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 36χρονο, υπήκοο Αλβανίας, να εισέρχεται στον χώρο της παράνομης καλλιέργειας.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και εργαλεία, που σχετίζονται με την καλλιέργεια και τη φροντίδα των δενδρυλλίων. O 36χρονος, αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

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