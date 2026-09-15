Απάτη στην Κέρκυρα: Πώς δύο 17χρονοι και ένας 19χρονος έπεισαν έναν άνδρα να βάλει λεφτά σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του

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Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας υπόθεση απάτης, που σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Κέρκυρας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο 17χρονοι και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Πώς οι δύο 17χρονοι και ο 19χρονος έπεισαν έναν άνδρα να βάλει λεφτά σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του

Οι δράστες τηλεφώνησαν σε πολίτη, προσποιούμενοι τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου και αστυνομικό, και τον έπεισαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό σε σακούλα, έξω από την οικία του. Στη συνέχεια το παρέλαβαν.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις, ενώ κατασχέθηκαν 1.000 ευρώ και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς των δύο ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας.