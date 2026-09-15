Θεσσαλονίκη: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τον Θερμαϊκό – Διενεργείται προανάκριση

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη καθώς το πρωί της Τρίτης (15/9) ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τα νερά του Θερμαϊκού, στο ύψος του Ποσειδωνίου.
Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε και έπειτα από την επιχείρηση ανάσυρσής του, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Διενεργείται προανάκριση
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.