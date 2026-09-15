Δίκη για τα Τέμπη: «Άκουγα την κόρη μου να αργοπεθαίνει», κατέθεσε ο πατέρας της Φραντζέσκας – «Αξιοπρέπεια δεν είναι να διαχειρίζεσαι τη δολοφονία του παιδιού σου»

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσαν σήμερα ο Δημήτρης Μπέζας, πατέρας της Φραντζέσκας, η μητέρα της και ο αδελφός της, αλλά και ο Γιώργος Καρακώστας, σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, μιλώντας για τον πόνο της απώλειας και θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών.

Ο Δημήτρης Μπέζας μίλησε για την κόρη του, Φραντζέσκα, για όσα θεωρεί ότι έμειναν χωρίς απάντηση στην ανάκριση και για τις τρεις λέξεις που στοιχειώνουν την οικογένειά του. «Δεν έχω οξυγόνο». Σημειώνεται ότι στη σημερινή, 30ή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, παρόντες από την πλευρά των κατηγορουμένων ήταν οι Σπυρίδων Πατέρας και Παύλος Κουζής.

Στην αρχή της κατάθεσής του, ο Δημήτρης Μπέζας κοίταξε τις άδειες καρέκλες των κατηγορουμένων και στη συνέχεια έδειξε στο δικαστήριο φωτογραφία της κόρης του. «Αυτή ήταν η κόρη μου. Εγώ έτσι σας την παρέδωσα. Θέλετε να δείτε πώς μου την παραδώσατε;», είπε.

Η φωνή του έσπασε όταν θυμήθηκε ότι ο ίδιος προέτρεπε τη Φραντζέσκα να χρησιμοποιεί το τρένο θεωρώντας το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. «Της έλεγα, μην πάρεις ΚΤΕΛ, πάρε το τρένο που είναι ασφαλέστερο. Όλοι οι αρμόδιοι ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα. Είναι δύο γραμμές. Αν δεν μπορούμε να τις διατηρήσουμε σε μια κατάσταση, αυτό με ξεπερνάει».

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στη συνέχεια μίλησε και για τη δικογραφία που παραδόθηκε στις οικογένειες, λέγοντας ότι μέσα στους ογκώδεις τόμους δεν βρήκε την απάντηση που αναζητά από τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. «Μας παρέδωσαν μία δικογραφία τόμο. Δεν διάβασα κάπου τα αίτια, πώς πέθανε η κόρη μου και πώς έγινε. Δεν αναφέρει ούτε πώς σκοτώθηκε ούτε για ποιον λόγο. Μετά εμπόδια, καθυστερήσεις. Λες και ήταν ένα γεγονός που συμβαίνει κάθε μέρα».

«Αξιοπρέπεια δεν είναι να διαχειρίζεσαι τη δολοφονία του παιδιού σου»

Χαρακτήρισε τη σύγκρουση «επακόλουθο παραλείψεων» και, κλαίγοντας, ξέσπασε μέσα στην αίθουσα. «Βαρέθηκα να ακούω να μου λένε πως είμαι αξιοπρεπής. Δεν θέλω να είμαι αξιοπρεπής. Αξιοπρέπεια δεν είναι να διαχειρίζεσαι τη δολοφονία του παιδιού σου. Θέλω να είμαι κάτι άλλο και δεν θέλω να το πω. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχω τη μικρή μου και δεν την έχω γιατί είστε άχρηστοι».

Αργότερα έθεσε το ζήτημα της ευθύνης όσων βρίσκονται σε καίριες θέσεις για την ασφάλεια των μεταφορών. «Απαιτώ, δεν ζητώ, όσοι θα έχουν θέσεις ευθύνης να χάνουν τον ύπνο τους μόνο με την ιδέα μη γίνει η στραβή. Να σκέφτονται αυτούς που είναι ζωντανοί, ώστε να μην έχουν την ίδια μοίρα».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης τον ρώτησε τι σημαίνουν για τον ίδιο οι τρεις λέξεις «δεν έχω οξυγόνο». Η απάντησή του πάγωσε την αίθουσα. «Για μένα σημαίνει ότι άκουγα την κόρη μου να αργοπεθαίνει. Για αρκετούς άλλους σήμαινε σπέκουλα». Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος για την οικογένεια Μπέζα, καθώς ο Δημήτρης Μπέζας έχει δηλώσει δημόσια ήδη από το 2025, ότι η φωνή που ακούγεται στο συγκεκριμένο ηχητικό είναι της κόρης του Φραντζέσκας.

«Θέλουμε απαντήσεις»

Στο βήμα ανέβηκε και ο αδελφός της, Νίκος Μπέζας. Περιέγραψε τις ώρες της αναζήτησης, όταν είχε φτάσει στο σημείο να εύχεται να βρεθεί η αδελφή του βαριά τραυματισμένη, αρκεί να είναι ζωντανή. «Αν τηρούνταν όλα όπως έπρεπε, ίσως να μην ήταν κάτω από το χώμα. Η Φραντζέσκα μαζί με άλλα άτομα θα ήταν ζωντανή. Θέλουμε απαντήσεις. Θα μας πει κάποιος πώς προκλήθηκε η πυρόσφαιρα;». Στάθηκε ιδιαίτερα στο ηχητικό ντοκουμέντο και στο ερώτημα που, όπως είπε, βασανίζει την οικογένεια. «Τι εισέπνευσε; Ποια ήταν η κατάστασή της μέσα στο βαγόνι; Πώς προήλθε ο θάνατός της;».

Εξήγησε παράλληλα ότι το αίτημα για εκταφή της αδελφής του συνδέεται με την προσπάθεια της οικογένειας να πάρει απαντήσεις γύρω από τη φωτιά και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της. «Ζητάμε εκταφή της αδελφής μου όχι από εμμονή, αλλά για να διερευνηθεί το θέμα της πυρόσφαιρας. Ζητήσαμε να εξαντληθούν οι επιστημονικές δυνατότητες που υπάρχουν». Με χειροκροτήματα από μέλη της οικογένειάς του ολοκληρώθηκε η κατάθεσή του.

«Το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο»

Ακολούθησε η Φωτεινή Κοκάλα, μητέρα της Φραντζέσκας. «Το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο», είπε, περιγράφοντας ένα σπίτι που μέχρι τη μοιραία νύχτα ήταν γεμάτο από τη φωνή, το τραγούδι και την παρουσία της κόρης της. «Μέχρι εκείνο το βράδυ πίστευα πως το τρένο ήταν ασφαλές μέσο μεταφοράς. Παρακαλούσα να βρω την κόρη μου έστω και βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο».

Η ίδια υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι η Φραντζέσκα είχε επιζήσει της σύγκρουσης και έθεσε επανειλημμένα το ερώτημα για τη φωτιά που ακολούθησε. «Τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί μου; Ποια ήταν τα αίτια της πυρόσφαιρας; Θέλω να μάθω πώς έφυγε το παιδί μου και ποιοι ευθύνονται».

«Της ευχήθηκα καλό ταξίδι… πού να ’ξερα»

Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε σήμερα και ο Γιώργος Καρακώστας, σύζυγος της Βάιας Μπλέκα από τον Αμπελώνα. Με δάκρυα περιέγραψε την τελευταία επικοινωνία τους στις 23.16 εκείνο το βράδυ. Η Βάια επρόκειτο να ταξιδέψει αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να τον συναντήσει. «Της ευχήθηκα καλό ταξίδι… πού να ’ξερα», είπε, διακόπτοντας αρκετές φορές την κατάθεσή του.

Όπως υπογράμμισε, η οικογένεια είχε επιλέξει το τρένο ακριβώς επειδή το θεωρούσε ασφαλές. Μίλησε για σοβαρές ελλείψεις στον σιδηρόδρομο, απουσία μέσων παρακολούθησης της κυκλοφορίας και, κατά την εκτίμησή του, έλλειψη κουλτούρας ασφαλείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η απάντησή του όταν ρωτήθηκε από συνήγορο για την πυρόσφαιρα. Ο Γιώργος Καρακώστας είναι μηχανικός αεροσκαφών και, επικαλούμενος την επαγγελματική και τεχνική του γνώση, κατέθεσε ότι κατά την άποψή του μια τέτοια πυρόσφαιρα δεν μπορεί να προκληθεί από υδραυλικά έλαια. Η θέση του καταγράφηκε ως προσωπική τεχνική εκτίμηση του μάρτυρα και αναμένεται το ζήτημα να αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς εξέτασης κατά την αποδεικτική διαδικασία. «Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη χωρίς παζάρια», είπε ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα.

«Ένας τόπος με τόσους νεκρούς δεν γίνεται αλάνα»

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στη σημερινή διαδικασία κατέθεσαν ακόμη η Βασιλική Τσαβδάρογλου-Κουκαριώτη, κόρη και ανιψιά θυμάτων, καθώς και η Χρυσούλα Χλωρού, αδελφή της Βασιλικής Χλωρού. Η κ. Χλωρού αναφέρθηκε με ένταση στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση, λέγοντας πως «κι ο πιο αδαής γνωρίζει ότι ένας τόπος με τόσους νεκρούς δεν γίνεται αλάνα», ενώ επανέφερε και το περιστατικό που είχε καταγγείλει τον περασμένο Ιούνιο, όταν είδε δύο τρένα να βρίσκονται στην ίδια γραμμή κοντά στο σπίτι της στη Λάρισα. Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε δημοσιοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2026. «Η αδελφή μου δεν θα γυρίσει. Η συντροφιά μου. Μιλούσαμε κάθε μέρα και δεν θα την ξαναδώ ποτέ», είπε, ζητώντας παράλληλα από το δικαστήριο να διατάξει την παρουσία των κατηγορουμένων στην αίθουσα.

Η δίκη βρίσκεται πλέον βαθιά στο στάδιο των μαρτυρικών καταθέσεων. Μία ημέρα νωρίτερα, κατά την 29η συνεδρίαση, η εισαγγελέας είχε προτείνει να αρθεί το απόρρητο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, ώστε να ερευνηθούν οι επικοινωνίες και τυχόν διαγραμμένα δεδομένα.

Σήμερα, μέσα στην αίθουσα του Γαιόπολις, το βάρος έπεσε ξανά στους ανθρώπους που περίμεναν εκείνο το βράδυ ένα τηλεφώνημα που δεν ήρθε ποτέ. Στον Δημήτρη Μπέζα, το «δεν έχω οξυγόνο» έχει τη φωνή της κόρης του. Στον Γιώργο Καρακώστα, το τελευταίο «καλό ταξίδι» προς τη σύζυγό του έμεινε η τελευταία τους κουβέντα.