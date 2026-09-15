Χανιά: Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε η 18χρονη μητέρα – Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το βρέφος 17 ημερών

Η 18χρονη μητέρα του 17 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου. Η μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας και βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ το μωρό παραμένει διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

δικαστήρια Χανιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η 18χρονη μητέρα του βρέφους, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Βρίσκεται αντιμέτωπη με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
  • Το μόλις 17 ημερών μωράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εγκεφαλική αιμορραγία, στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου.
  • Η 18χρονη μητέρα αρχικά υποστήριξε ότι το μωρό έπεσε, όμως στη συνέχεια φέρεται να είπε πως το χτύπησε υπό συνθήκες ψυχολογικής πίεσης. Είχε περάσει μόνη της όλο το διάστημα της λοχείας και της γέννας σε βαριά ψυχολογική κατάσταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή ζήτησε και έλαβε η 18χρονη μητέρα του βρέφους, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Χανιά: Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει το 17 ημερών βρέφος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Τι υποστηρίζει η μητέρα του που συνελήφθη

Η 18χρονη μητέρα πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης (15/9) και έλαβε δεύτερη προθεσμία ώστε να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης (17/9).

Βρίσκεται αντιμέτωπη με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακή βίας και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, όπως μεταδίδει το flashnews.gr.

Χανιά: Με κρανιοεγκεφαλική κάκωση βρέφος 17 ημερών – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του

Η 18χρονη μητέρα του νεογέννητου αγοριού αρχικά υποστήριξε στις αρχές ότι το μωρό έπεσε, όμως, στη συνέχεια φέρεται να είπε πως το χτύπησε στις παρειές, υπό συνθήκες ψυχολογικής πίεσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο σύντροφος της 18χρονης την εγκατέλειψε όταν έμεινε έγκυος και η νεαρή πέρασε μόνη της όλο το διάστημα της λοχείας και της γέννας, σε βαριά ψυχολογική κατάσταση.

Σε κρίσιμη κατάσταση το 17 ημερών αγοράκι

Το μόλις 17 ημερών μωράκι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του και τον πατέρα της χτυπημένο, με εγκεφαλική αιμορραγία, στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Βενιζέλειο.

Το παιδάκι εισήχθη το βράδυ της Κυριακής (13/9) στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου όπου, έκτοτε, νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Την προανάκριση για την υπόθεση, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ