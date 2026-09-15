Χανιά: Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε η 18χρονη μητέρα – Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το βρέφος 17 ημερών

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Νέα προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή ζήτησε και έλαβε η 18χρονη μητέρα του βρέφους, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Η 18χρονη μητέρα πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης (15/9) και έλαβε δεύτερη προθεσμία ώστε να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης (17/9).

Βρίσκεται αντιμέτωπη με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακή βίας και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, όπως μεταδίδει το flashnews.gr.

Η 18χρονη μητέρα του νεογέννητου αγοριού αρχικά υποστήριξε στις αρχές ότι το μωρό έπεσε, όμως, στη συνέχεια φέρεται να είπε πως το χτύπησε στις παρειές, υπό συνθήκες ψυχολογικής πίεσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο σύντροφος της 18χρονης την εγκατέλειψε όταν έμεινε έγκυος και η νεαρή πέρασε μόνη της όλο το διάστημα της λοχείας και της γέννας, σε βαριά ψυχολογική κατάσταση.

Σε κρίσιμη κατάσταση το 17 ημερών αγοράκι

Το μόλις 17 ημερών μωράκι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του και τον πατέρα της χτυπημένο, με εγκεφαλική αιμορραγία, στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Βενιζέλειο.

Το παιδάκι εισήχθη το βράδυ της Κυριακής (13/9) στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου όπου, έκτοτε, νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Την προανάκριση για την υπόθεση, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.