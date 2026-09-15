Η μαρτυρία γυναίκας που έκανε 18 θεραπείες πλασμαφαίρεσης – «Τον Μαζωνάκη τον σκότωσαν οι εγκληματίες»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η μαρτυρία μίας γυναίκας, που έχει υποβληθεί σε 18 θεραπείες πλασμαφαίρεσης, που, όπως λέει, την κράτησαν δύο φορές ζωντανή. Η μαρτυρία αυτή βλέπει το φως με φόντο τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Σε ανάρτησή της στα social media, η γυναίκα εξηγεί τι είναι η πλασμαφαίρεση και πώς η διαδικασία αυτή είναι θεραπευτική σε συγκεκριμένες παθήσεις, όταν ένας ασθενής δεν έχει τον χρόνο να αντιμετωπίσει την ασθένειά του μόνο με φαρμακευτική αγωγή και, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, φλερτάρει «με την επόμενη διάσταση». «Είναι LIFE SAVING», προσθέτει.

«Γίνεσαι πολύ πιο γρήγορα καλά και κερδίζουν χρόνο οι γιατροί σου να διαχειριστούν πιο μακροπρόθεσμα το σαλταρισμένο ανοσοποιητικό σου» τονίζει, αναφέροντας και ορισμένες από τις παρενέργειες της θεραπείας αλλά και ότι πρόκειται για μία διαδικασία που έχει κινδύνους.

Μιλώντας, ωστόσο, για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογραμμίζει την ανάγκη να «σκεφτούμε σοβαρά αν μια ιατρική πράξη τόσο επεμβατική στην βιολογία του σώματος μας αξίζει να γίνεται για την ομορφιά». «Είναι μακράν πιο επεμβατική η αλλαγή της βιολογίας του αίματός μας», τονίζει στην ανάρτησή της.

«Έμενα η πλασμαφαιρεση με κράτησε ζωντανή το 2017 και φέτος τον Απρίλιο. Την θεωρώ κορυφαία διαδικασία. Αλλά για ασθενείς. Που πεθαίνουν. Μόνο. Τον Μαζωνάκη τον σκότωσαν οι εγκληματίες», καταλήγει.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Άμα θέλετε να μιλήσουμε για πλασμαφαιρεση είμαι εγώ εδώ για εσάς.

18 μαγικες συνεδρίες TPE στο βιογραφικό μου.

Και πααααααμε.

TPE σημαίνει therapeutic plasma exchange. Θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος.

Καταρχήν τι είναι το πλάσμα. Το αίμα μας έχει στέρεα στοιχεία τα οποία κολυμπάνε σε ένα ζουμί. Το πλάσμα.

Η διαδικασία αυτή είναι θεραπευτική σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ παθήσεις γιατί κάποια προβληματικά πράγματα κολυμπάνε στο πλάσμα.

Ο στόχος είναι τα αντισώματα, που η δουλειά τους είναι ν μας προστατεύουν αλλά μερικές φορές μπερδεύονται και αρχίζουν και τσακώνονται με το σωμα που τα έχει δημιουργήσει.

Στην πλασμαφαιρεση λοιπόν όλα αυτά αφαιρούνται και παίρνεις καινούργιο πλάσμα χωρίς μπερδεμένα αντισώματα. Γίνεσαι πολύ πιο γρήγορα καλά και κερδίζουν χρόνο οι γιατροί σου να διαχειριστούν πιο μακροπρόθεσμα το σαλταρισμένο ανοσοποιητικο σου.

Είναι μια διαδικασία που επιλέγεται να γίνει όταν παίζει να μην προλάβουμε να μαζέψουμε τη φάση μόνο με φάρμακα και φλερτάρεις με την επόμενη διάσταση.

Είναι LIFE SAVING.

Μαζί όμως με τα αντισώματα χάνεις παράγοντες πήξης όπως το ινοδογονο το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται.

Και χάνεις και ασβέστιο. Και αυτό αν δεν δωθεί απλα η καρδιά σου θα σταματήσει να χτυπάει.

Επίσης η TPE κανονικά γίνεται από έναν μεγάλο μεγάλο καθετήρα που μπαίνει στο λαιμό σου για να τραβάει και να επιστρέφει με επαρκή ταχύτητα.

Και σε κάνει καλά.

Αλλά εκτός από καλά , η διαδικασία έχει μια υπέροχη παρενέργεια. ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΠΙΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ.

Λάμπεις. Φαίνεσαι η καλύτερη εμφανισιακά εκδοχή του εαυτού σου. Φυσικά αυτό δεν κρατάει για πάντα, το σώμα σου θα μεταβολίσει και θα αντικαταστήσει το ξένο πλάσμα με δικό του.

Αυτά από μένα.

Από την Τέταρτη ακούω Μαζωνάκη και κλαίω. Για τον άνθρωπο που ένιωθε μόνος, που τον πλήγωσαν οι πιο δικοί του κι έφυγε απροστάτευτος πάνω σε μια διαδικασία που έχει κινδύνους και μάλλον ο χειριστής του μηχανήματος δεν ήξερε να το δουλέψει.

Στην εποχή της πληροφορίας, ας σκεφτούμε σοβαρά αν μια ιατρική πράξη τόσο επεμβατική στην βιολογία του σώματος μας αξίζει να γίνεται για την ομορφιά.

Και μην ακούσω για πλαστικές και μποτοξ και υαλουρονικα.

Είναι ΜΑΚΡΑΝ πιο επεμβατική η αλλαγή την βιολογίας ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.

Κι ας ξέρει να την κάνει ο χειριστής. Κι ας είσαι τελείως ασφαλής (στα πλαίσια των ρίσκων που έχει ούτως ή άλλως η TPE).

Ακόμα κι αν είσαι ασφαλής, θα βάλεις το αίμα σου σε μια φυγόκεντρο, θα πετάξεις το υγρό μισό και θα επιστρέψεις μέσα σου άλλο, για να νιώσεις όμορφος;;

Έμενα η πλασμαφαιρεση με κράτησε ζωντανή το 2017 και φέτος τον Απρίλιο.

Την θεωρώ κορυφαία διαδικασία. Αλλά για ασθενείς. Που πεθαίνουν. Μόνο.

Τον Μαζωνάκη τον σκότωσαν οι εγκληματίες».