Τάσος Χατζηβασιλείου: «Το ΠΑΣΟΚ πουλάει τζάμπα λαϊκισμό στα εθνικά θέματα – Η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια δεν προαναγγέλλεται

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μίλησε το πρωί της Τρίτης (15/9) για τα εθνικά θέματα, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά και την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία.

Ο κ. Χατζηβασιλείου, στο ΕΡΤnews Radio, χαρακτήρισε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο «υψηλού συμβολισμού», υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί, όπως είπε, «άλλη μία ένδειξη της αποφασιστικότητας που έχει αυτή η κυβέρνηση να υπερασπίζεται σταθερά κάθε σημείο της ελληνικής γης και πατρίδας».

Και πρόσθεσε «Θεωρώ ότι αυτή η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη έστειλε μήνυμα για σιγουριά, αποφασιστικότητα και σταθερότητα σε ένα σημείο από όπου αρχίζει η Ελλάδα και δεν τελειώνει, δηλαδή το Καστελόριζο. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα συνέπειας και ασφάλειας σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Η περιοχή μας τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται από σειρά κρίσεων και εντάσεων που προκαλούν διαδοχικά προβλήματα σε διάφορα επίπεδα. Η επίσκεψη λοιπόν, αυτή στο Καστελόριζο σηματοδοτεί επίσης, το κλείσιμο του κύκλου της οικονομικής κρίσης, μιας και τα μνημόνια που όλοι θυμόμασταν ξεκίνησαν από το Καστελόριζο (…)».

«Η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια δεν προαναγγέλλεται»

Αναφερόμενος στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν προανήγγειλε την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο Υφυπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι οι σχετικές αποφάσεις δεν προαναγγέλλονται. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας ειδική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ.

«Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά γιατί και εγώ ακούω διάφορες πατριωτικές κορώνες. Η κυβέρνηση αυτή μιλάει με πράξεις. Δεν μιλάει με ψευδοκορώνες, ούτε με μηνύματα γεμάτα λαϊκισμό, όπως κάνει η αντιπολίτευση και δυστυχώς κάνει και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν διαχωρίζει τη στάση του από τα υπόλοιπα κόμματα σε ότι αφορά τη λαϊκιστική του προσέγγιση στα εθνικά θέματα», τόνισε.

Και σημείωσε «Η χώρα, όπως διατράνωσε πρωθυπουργός, διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα έως το εύρος των 12 ναυτικών μιλίων κατά το διεθνές δίκαιο, όποτε το κρίνει σκόπιμο και εθνικά ωφέλιμο. Αυτές οι αποφάσεις δεν προαναγγέλλονται. Απλώς, όταν η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι εθνικά σκόπιμο να το πράξει, το ανακοινώνει και η υπόθεση τελειώνει αυθωρεί και παραχρήμα. Όλες αυτές οι λαϊκίστικες προσεγγίσεις ότι θα πρέπει να εν πάση περιπτώσει να πετάμε κορώνες πατριδοκαπηλίας αριστερά και δεξιά προς τέρψιν του κοινού θεωρώ ότι είναι ανεύθυνη πολιτική».

Παράλληλα, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε «Και αναρωτιέμαι, άραγε τα προηγούμενα χρόνια που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ -που κυβέρνησε τα περισσότερα από τα χρόνια της μεταπολίτευσης στη χώρα – γιατί δεν προχώρησε σε επέκταση των χωρικών υδάτων; Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε, για παράδειγμα, σε συμφωνίες με την Ιταλία, ούτως ώστε να επεκτείνει και στο δυτικό μέτωπο τα χωρικά μας ύδατα, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη; Που ήταν το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια εκείνα που τώρα πουλάει τσάμπα λαϊκισμό και δωρεάν στον κόσμο; Ας βάλουμε λοιπόν, τα πράγματα σε μια σειρά με ευθύνη και με ψυχραιμία. Δεν προσφέρονται τα εθνικά ζητήματα για λαϊκισμό και καλά θα κάνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να το αντιληφθούν, γιατί αυτό επιτάσσει το εθνικό συμφέρον».