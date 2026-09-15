Bloomberg: Η Σαουδική Αραβία ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία κατά των Χούθι – Οι επιλογές του Μπέρναμ

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Η ραγδαία επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οδηγεί τη Σαουδική Αραβία στο να αναζητά ενεργά διεθνή υποστήριξη για να αναχαιτίσει τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, θέτοντας τη βρετανική ηγεσία προ κρίσιμων διλημμάτων για την έκταση της στρατιωτικής εμπλοκής της στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Ριάντ υπέβαλε επίσημο αίτημα προς το Λονδίνο για παροχή βοήθειας, ζητώντας συνδρομή τόσο για την απώθηση των Χούθι από το στρατηγικό Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ όσο και για την ενίσχυση της άμυνας των πετρελαϊκών της υποδομών απέναντι στα πλήγματα της οργάνωσης.

Ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, εξετάζει το ενδεχόμενο να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία κατά των Χούθι, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το Bloomberg, ακολουθώντας την πρόσφατη κλιμάκωση της περιφερειακής δραστηριότητας από την οργάνωση.

Στρατιωτικοί σύμβουλοι, προειδοποιήσεις και σιγή από το Λονδίνο

Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, ο Μπέρναμ έχει ήδη συμφωνήσει να αποστείλει Βρετανούς στρατιωτικούς συμβούλους για να συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία, ωστόσο δεν έχει δεσμευτεί ακόμη για την αποστολή περαιτέρω ή πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας.

Την ίδια στιγμή, Βρετανοί αξιωματούχοι απηύθυναν προειδοποίηση στον Βρετανό Πρωθυπουργό ότι το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία, υπογραμμίζοντας πως πρέπει με κάθε τρόπο να αποτραπεί το ενδεχόμενο να πέσει στα χέρια των Χούθι.

Από την πλευρά τους, τόσο το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών όσο και το υπουργείο Άμυνας αρνήθηκαν να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις που υπέβαλε το Bloomberg.

Στροφή στα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το Bloomberg είχε μεταδώσει επίσης ότι η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να αυξήσει τον όγκο των φορτίων πετρελαίου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που έρχεται ως άμεση συνέπεια μετά το κλείσιμο του κρίσιμου αγωγού της Ανατολής-Δύσης (East-West).