Bloomberg: Η Σαουδική Αραβία ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία κατά των Χούθι – Οι επιλογές του Μπέρναμ

Η Σαουδική Αραβία αναζητά διεθνή υποστήριξη για να αναχαιτίσει τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, υποβάλλοντας επίσημο αίτημα προς τη Βρετανία για στρατιωτική βοήθεια. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής υποστήριξης, έχοντας ήδη συμφωνήσει στην αποστολή στρατιωτικών συμβούλων, ενώ Βρετανοί αξιωματούχοι τονίζουν τη ζωτική σημασία του Στενού του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία Βρετανία
Βρετανοί στρατιώτες στο Αφγανιστάν, Φωτογραφία αρχείου: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σαουδική Αραβία ζήτησε επίσημα στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία για να αναχαιτίσει τις επιθέσεις των Χούθι στην Υεμένη, θέτοντας το Λονδίνο προ κρίσιμων διλημμάτων.
  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξετάζει την παροχή υποστήριξης και έχει ήδη συμφωνήσει να αποστείλει στρατιωτικούς συμβούλους, χωρίς όμως να έχει δεσμευτεί για περαιτέρω βοήθεια.
  • Βρετανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν για τη ζωτική σημασία του Στενού του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

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Η ραγδαία επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οδηγεί τη Σαουδική Αραβία στο να αναζητά ενεργά διεθνή υποστήριξη για να αναχαιτίσει τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, θέτοντας τη βρετανική ηγεσία προ κρίσιμων διλημμάτων για την έκταση της στρατιωτικής εμπλοκής της στην περιοχή.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Ριάντ υπέβαλε επίσημο αίτημα προς το Λονδίνο για παροχή βοήθειας, ζητώντας συνδρομή τόσο για την απώθηση των Χούθι από το στρατηγικό Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ όσο και για την ενίσχυση της άμυνας των πετρελαϊκών της υποδομών απέναντι στα πλήγματα της οργάνωσης.

Ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, εξετάζει το ενδεχόμενο να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία κατά των Χούθι, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το Bloomberg, ακολουθώντας την πρόσφατη κλιμάκωση της περιφερειακής δραστηριότητας από την οργάνωση.

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Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, ο Μπέρναμ έχει ήδη συμφωνήσει να αποστείλει Βρετανούς στρατιωτικούς συμβούλους για να συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία, ωστόσο δεν έχει δεσμευτεί ακόμη για την αποστολή περαιτέρω ή πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας.

Την ίδια στιγμή, Βρετανοί αξιωματούχοι απηύθυναν προειδοποίηση στον Βρετανό Πρωθυπουργό ότι το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία, υπογραμμίζοντας πως πρέπει με κάθε τρόπο να αποτραπεί το ενδεχόμενο να πέσει στα χέρια των Χούθι.

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Από την πλευρά τους, τόσο το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών όσο και το υπουργείο Άμυνας αρνήθηκαν να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις που υπέβαλε το Bloomberg.

Στροφή στα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το Bloomberg είχε μεταδώσει επίσης ότι η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να αυξήσει τον όγκο των φορτίων πετρελαίου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που έρχεται ως άμεση συνέπεια μετά το κλείσιμο του κρίσιμου αγωγού της Ανατολής-Δύσης (East-West).

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