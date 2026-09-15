Θεσσαλονίκη: 13 συλλήψεις για παράνομο τζόγο σε ίντερνετ καφέ – Ανάμεσά τους και μία 84χρονη

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Πήγαν να «βγάλουν» λεφτά αλλά το… πλήρωσαν ακριβά. Δεκατρία άτομα συνελήφθησαν, επειδή έπαιζαν παράνομα τυχερά παιχνίδια σε ίντερνετ καφέ, στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και ο 31χρονος άνδρας, που είχε αναλάβει χρέη υπευθύνου, του καταστήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για τέσσερις άντρες και οκτώ γυναίκες, ηλικίας από 31 έως 84 ετών (31 ετών ο υπεύθυνος) καθώς επίσης και για έναν 54χρονο υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, εντοπίστηκαν να παίζουν τυχερά παιχνίδια στο προαναφερόμενο κατάστημα.

Αναζητείται πλέον ο 34χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που εγκατέστησε και λειτουργούσε στο ίντερνετ καφέ 32 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκ των οποίων στους 12 διενεργούνταν παράνομα τυχερά παιχνίδια, από τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Κατασχέθηκαν, συνολικά, το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ προερχόμενο από παράνομα παιχνίδια, 12 κεντρικές μονάδες Η/Υ και 1 κεντρική μονάδα «server».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.