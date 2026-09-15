Θεσσαλονίκη: 13 συλλήψεις για παράνομο τζόγο σε ίντερνετ καφέ – Ανάμεσά τους και μία 84χρονη

Δεκατρία άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων ο 31χρονος υπεύθυνος ενός ίντερνετ καφέ και μία 84χρονη, επειδή συμμετείχαν σε παράνομα τυχερά παιχνίδια. Η αστυνομία κατάσχεσε 100 ευρώ και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ενώ αναζητείται ο 34χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

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Κοινωνία

παράνομος τζόγος (φωτό αρχείου)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεκατρία άτομα συνελήφθησαν επειδή έπαιζαν παράνομα τυχερά παιχνίδια σε ίντερνετ καφέ, στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης.
  • Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν ο 31χρονος υπεύθυνος του καταστήματος και μία 84χρονη γυναίκα, ενώ αναζητείται ο 34χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
  • Κατασχέθηκαν 100 ευρώ προερχόμενα από παράνομα παιχνίδια και 12 κεντρικές μονάδες Η/Υ.

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Πήγαν να «βγάλουν» λεφτά αλλά το… πλήρωσαν ακριβά. Δεκατρία άτομα συνελήφθησαν, επειδή έπαιζαν παράνομα τυχερά παιχνίδια σε ίντερνετ καφέ, στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και ο 31χρονος άνδρας, που είχε αναλάβει χρέη υπευθύνου, του καταστήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για τέσσερις άντρες και οκτώ γυναίκες, ηλικίας από 31 έως 84 ετών (31 ετών ο υπεύθυνος) καθώς επίσης και για έναν 54χρονο υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, εντοπίστηκαν να παίζουν τυχερά παιχνίδια στο προαναφερόμενο κατάστημα.

Αναζητείται πλέον ο 34χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που εγκατέστησε και λειτουργούσε στο ίντερνετ καφέ 32 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκ των οποίων στους 12 διενεργούνταν παράνομα τυχερά παιχνίδια, από τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Κατασχέθηκαν, συνολικά, το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ προερχόμενο από παράνομα παιχνίδια, 12 κεντρικές μονάδες Η/Υ και 1 κεντρική μονάδα «server».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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