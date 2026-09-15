Πλεύρης: Γνωρίζω τον γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση Μαζωνάκη από την περιπέτεια με την υγεία μου – Δεν μου είχε προτείνει θεραπευτική αγωγή

Στη γνωριμία του με τον γιατρό, Η.Θ. που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης.

«Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λόγω της περιπέτειας με τη δική μου υγεία», ανέφερε ο κ. Πλεύρης, μιλώντας στο Action24. Διευκρίνισε δε, ότι τον γνωρίζει ως παθολόγο-αιματολόγο.

«Οι αιματολογικές εξετάσεις μου παρουσίαζαν μετά την περιπέτεια προβλήματα και απευθύνθηκα σε μια σειρά γιατρών. Ένας από αυτούς ήταν και εκείνος. Δεν μου είχε προτείνει κάποια θεραπευτική αγωγή αλλά μου είχε κάνει συστάσεις σχετικά με τη διατροφή μου, με βάση τις τιμές των αιματολογικών εξετάσεών μου» είπε ο υπουργός.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ακόμη ότι, μετά την είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιατρό προκειμένου να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο γιατρός δεν επιθυμούσε να μιλήσει και δεν είχαμε επικοινωνία.

Αναφερόμενος στην υπόθεση και στις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από την έρευνα, ο υπουργός σημείωσε ότι όσοι εμπλέκονται θα πρέπει να λογοδοτήσουν για το εάν έγιναν οι προβλεπόμενοι και σωστοί έλεγχοι. Παράλληλα, έκανε αναφορά και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε σχέση με τον ενδεχόμενο δόλο.

«Προφανώς θα λογοδοτήσουν και με τα μηχανήματα που είχαν, άλλωστε έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ενδεχόμενο δόλο», είπε, τονίζοντας ότι η ουσία της υπόθεσης πρέπει να αναζητηθεί στις πραγματικές συνθήκες και στους ελέγχους που έγιναν.

Ο κ. Πλεύρης θέλησε, παράλληλα, να διαψεύσει τις εντυπώσεις που κάποιοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν με αφορμή την συμμετοχή του σε ένα συνέδριο στο οποίο πήρε μέρος και η σύζυγος του γιατρού.

«Δεν ευσταθεί η εικόνα που πήγε να δοθεί ότι ήμασταν παρόντες σε μια ομιλία. Ήταν υβριδικό το συνέδριο. Κάναμε τις τοποθετήσεις μας και μετά μίλησαν 15 καθηγητές από το ΕΚΠΑ, CEOs εταιρειών και περίπου 20 γιατροί από το εξωτερικό», ανέφερε.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη γιατρό που αναφέρεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Κλείνοντας, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί εάν έγιναν σωστά οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ποιοι έχουν ευθύνη, χωρίς η συζήτηση να μετατοπίζεται στις κοινωνικές ή τηλεφωνικές επαφές μεταξύ προσώπων.

«Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Να λογοδοτήσουμε αν κάναμε ή δεν κάναμε σωστούς ελέγχους ή όχι, αλλά όχι αν μιλάμε κοινωνικά ή αν μιλήσαμε στο τηλέφωνο», σημείωσε.

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