Χάρι – Μέγκαν: Αλλάζουν εκτάκτως σχολείο στα παιδιά τους λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους

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Η νέα αρχή της οικογένειας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία συνάντησε τα πρώτα της πρακτικά εμπόδια.

Μόλις σαράντα οκτώ ώρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ αναγκάζονται να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον, καθώς η ομάδα ασφαλείας του ζεύγους έκρινε ότι η καθημερινή μεταφορά τους εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους.

Τον περασμένο μήνα, ο Χάρι, ο νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, μετακόμισε με την οικογένειά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από το λεγόμενο «Megxit» διάρκειας έξι χρόνων.

Οι δυσκολίες στη διαδρομή και η ανακοίνωση

Η τοποθεσία της νέας τους κατοικίας στο Κότσγουολντς, καθώς και οι λεπτομέρειες για το σχολείο των παιδιών, έχουν κρατηθεί μυστικές.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, εκπρόσωπος του ζεύγους επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που ήθελαν τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ να αλλάζουν σχολείο ύστερα από μόλις δύο ημέρες.

Η απόσταση ανάμεσα στο σπίτι τους και το σχολείο, σε συνδυασμό με τη κίνηση στους δρόμους στην περιοχή, είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην ομάδα ασφαλείας τους.

Τα δύο παιδιά, τα οποία μεγάλωσαν στην Αμερική, έφτασαν για να εγκατασταθούν στη Βρετανία μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Τώρα, απομακρύνθηκαν από το ιδιωτικό τους προπαρασκευαστικό σχολείο (prep school) για λόγους ασφαλείας, όπως μεταδίδει το περιοδικό HELLO!.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Χάρι και η Μέγκαν έλαβαν τη δυσάρεστη απόφαση να «τα αποσύρουν κατόπιν συστάσεως της ομάδας ασφαλείας τους».

«Η απόφαση για τη μεταγραφή των παιδιών σε άλλο σχολείο λήφθηκε έπειτα από συζήτηση με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας σχετικά με τις πρακτικές δυσκολίες των τρεχουσών διευθετήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπός τους όπως μεταδίδει το Reuters.

«Οι γονείς (Χάρι-Μέγκαν) παραμένουν εξαιρετικά ευγνώμονες σε όλους τους δασκάλους και το προσωπικό για την αγάπη, τη φροντίδα και την προσπάθεια που έδειξαν στην οικογένειά τους. Η απόφαση αυτή σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως μομφή προς το σχολείο ή την εξαιρετική φροντίδα που έλαβαν τα παιδιά εκεί».

Η ένταξη στο νέο σχολείο

Παράλληλα, πηγές προσκείμενες στο ζεύγος ανέφεραν ότι η απόφαση ελήφθη καθαρά λόγω των πρακτικών ζητημάτων που προέκυπταν κατά τη μεταφορά των παιδιών από και προς το σχολείο.

Το HELLO! φιλοξενεί δηλώσεις φίλου του Χάρι και της Μέγκαν, ο οποίος ανέφερε: «Είναι πραγματικά κρίμα, διότι λάτρευαν απόλυτα το σχολείο, τα παιδιά και τους γονείς τους. Ηταν τέλειο για εκείνους από κάθε άποψη και τα παιδιά απολάμβαναν πραγματικά τον χρόνο τους εκεί».

«Ήθελαν πάρα πολύ να το κάνουν να λειτουργήσει, αλλά έπρεπε να πάρουν μια δύσκολη απόφαση με βάση το γεγονός ότι η ομάδα ασφαλείας δεν μπορούσε να καταστήσει τη διαδρομή προς το σχολείο επιχειρησιακά ασφαλή».

Ο Άρτσι και η Λίλι θα ενταχθούν πλέον σε άλλο σχολείο της περιοχής, αφού πραγματοποίησαν μια αναγνωριστική επίσκεψη γνωριμίας.

Μάλιστα, ο πρίγκιπας Χάρι εθεάθη να βοηθά τη Λίλι να προσαρμοστεί στην τάξη, ενώ το ζευγάρι έχει ήδη προστεθεί στις ομάδες WhatsApp των γονέων.

Η επιστροφή και η ασφάλεια

Το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα και μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2020, γεγονός που οδήγησε σε αποξένωση και τεταμένες σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια, καθώς προέβησαν σε μια σειρά από αιχμηρά σχόλια για το Παλάτι.

Η επιστροφή τους αποτέλεσε έκπληξη, με τον ίδιο τον μονάρχη να μην γνωρίζει τα σχέδιά τους παρά μόνο λίγες ημέρες πριν γίνουν δημοσίως γνωστά.

Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν διαμένουν σε βασιλική κατοικία και δεν θα ασκούν επίσημα βασιλικά καθήκοντα, όπως είχε συμφωνηθεί με τη μακαρίτισσα βασίλισσα Ελισάβετ πριν από τη μετακόμισή τους.

Η ιδιότητά τους ως «ιδιώτες πολίτες» επιβεβαιώθηκε με επιστολή που εγκρίθηκε από τον Κάρολο και στάλθηκε σε ανώτερους Βρετανούς αξιωματούχους την περασμένη εβδομάδα — ένα βήμα που, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, εξέπληξε τον Χάρι και τη Μέγκαν.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει ασκήσει έντονη κριτική στην απόφαση της κυβέρνησης να στερήσει από τον ίδιο και την οικογένειά του την αστυνομική προστασία που παρέχεται σε άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, εφαρμόζοντας στη θέση της ένα ειδικά προσαρμοσμένο σύστημα.

Η ασφάλεια του Χάρι επανεξετάζεται αυτή τη στιγμή από κυβερνητική επιτροπή, ενώ ο εκπρόσωπος του ζεύγους επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση της Μέγκαν επανεξετάζεται επίσης για πρώτη φορά από τότε που απομακρύνθηκαν από τη Βρετανία.