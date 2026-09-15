Δημήτρης Μακαλιάς: «Όταν δεν είχαμε τα παιδιά, είχα φτάσει σε ένα σημείο που δούλευα και 21-22 ώρες την ημέρα»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν ο Δημήτρης Μακαλιάς, το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στο θέμα της εργασίας, αποκαλύπτοντας πως μία περίοδο της ζωής του, δούλευε και πάνω από 20 ώρες την ημέρα.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, ο Δημήτρης Μακαλιάς είπε στη συνέντευξή του: «Όταν δεν είχαμε τα παιδιά, είχα φτάσει σε ένα σημείο που δούλευα και 21-22 ώρες την ημέρα. Δηλαδή μου έμεναν δύο ώρες χωρίς δουλειά. Έκανα και νύχτα ταινία, ας πούμε. Την νύχτα έκανα κινηματογράφο.

Οπότε όταν τελείωνα την παράσταση στις δώδεκα, πήγαινα και έκανα δώδεκα με επτά ταινία. Μετά γυρίσματα τηλεοπτικά οκτώ και μισή με πέντε και μισή. Ήμουν με την Αντιγόνη τότε. Αυτό ήταν προ παιδιού».

«Έχουμε και την πολυτέλεια να κάνουμε μία δουλειά που εργάζομαι δύο-τρεις ώρες την ημέρα, για την παράσταση αυτή. Μην κλαιγόμαστε. Οπότε το να φύγω στις οκτώ και μισή να πάω στη δουλειά μου και να γυρίσω στις έντεκα και μισή, είμαι οκ, μια χαρά», εξήγησε αμέσως μετά ο καλλιτέχνης.