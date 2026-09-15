Ιράν: «Καμία διαπραγμάτευση» με τις ΗΠΑ χωρίς την εκπλήρωση των όρων της Τεχεράνης, διαμηνύει ο Ρεζαΐ

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Σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διάλογος χωρίς προηγούμενη ικανοποίηση των όρων που θέτει η Τεχεράνη έστειλε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ρεζαΐ σχολίασε τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες «αντικρουόμενες». Όπως σημείωσε, ο Τραμπ στέλνει μηνύματα που κυμαίνονται από την απόρριψη των διαπραγματεύσεων έως την έκφραση πρόθεσης για συνομιλίες.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι εξελίξεις γύρω από το πετρέλαιο και τα Στενά έχουν μεταβάλει τα δεδομένα, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν όσα, όπως ανέφερε, πρόκειται να ακολουθήσουν.

«Μην αποσπάστε από τα αντικρουόμενα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου — από το “δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις” έως το “είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε”», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ρεζαΐ.

Και πρόσθεσε: «Καμία διαπραγμάτευση έως ότου εκπληρωθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία».

Η τοποθέτηση Ρεζαΐ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν δημόσια μηνύματα για το ενδεχόμενο επανέναρξης συνομιλιών, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται κοινό έδαφος ως προς τις προϋποθέσεις ενός διαλόγου.