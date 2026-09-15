Τέλος εποχής για τον Ταζ Γκίμπσον: Κρεμάει τα παπούτσια του και επιστρέφει στους Μπουλς ως assistant coach

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Ο Ταζ Γκίμπσον αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του, αφήνοντας οριστικά τα παρκέ του NBA και περνώντας στην άλλη πλευρά της γραμμής.

Μετά από 17 σεζόν ως παίκτης, ο 40χρονος φόργουορντ επιστρέφει στους Σικάγο Μπουλς, αναλαμβάνοντας ρόλο assistant coach στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Today is a very emotional day for me. After 17 seasons in the NBA, I can honestly say I gave this game everything I had. Basketball gave me the opportunity to live a dream. As a kid from Brooklyn, NY, I was lucky to get a chance to display my talent on the biggest stage. From… pic.twitter.com/tQAgHoUYl6 — Taj Gibson (@TajGibson) September 14, 2026

Ο Γκίμπσον θα ξεκινήσει την προπονητική του διαδρομή υπό τις οδηγίες του Τιάγκο Σπλίτερ, επιστρέφοντας ουσιαστικά στο περιβάλλον όπου έκανε τα πρώτα και σημαντικότερα βήματα της καριέρας του.

Chicago will always love Taj 🫡 Congrats on retirement, @TajGibson! pic.twitter.com/roCcna7DaM — Chicago Bulls (@chicagobulls) September 14, 2026

Η σχέση του με τους Μπουλς ξεκίνησε το 2009, όταν το Σικάγο τον επέλεξε στο Νο26 του Draft. Ο Γκίμπσον παρέμεινε στην ομάδα έως το 2017, προτού συνεχίσει την πορεία του σε Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Νιου Γιορκ Νικς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και Ντιτρόιτ Πίστονς.

Για τον Γκίμπσον, το κεφάλαιο του NBA ως παίκτη κλείνει εκεί όπου ουσιαστικά άνοιξε και το επόμενο βήμα της καριέρας του ξεκινά ξανά στο Σικάγο, με τον ίδιο να καλείται αυτή τη φορά να προσφέρει από διαφορετικό πόστο.