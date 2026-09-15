Τέλος εποχής για τον Ταζ Γκίμπσον: Κρεμάει τα παπούτσια του και επιστρέφει στους Μπουλς ως assistant coach

Ο Ταζ Γκίμπσον αποφάσισε να ολοκληρώσει την 17ετή καριέρα του ως παίκτης στο NBA και να γυρίσει σελίδα, επιστρέφοντας στους Σικάγο Μπουλς. Ο 40χρονος φόργουορντ αναλαμβάνει πλέον ρόλο assistant coach στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, ξεκινώντας την προπονητική του διαδρομή υπό τις οδηγίες του Τιάγκο Σπλίτερ.

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Αθλητισμός

Ταζ Γκίμπσον
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ταζ Γκίμπσον, μετά από 17 σεζόν στο NBA, αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του και να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του.
  • Ο 40χρονος φόργουορντ επιστρέφει στους Σικάγο Μπουλς, αναλαμβάνοντας ρόλο assistant coach στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας.
  • Η επιστροφή του στο Σικάγο είναι συμβολική, καθώς εκεί ξεκίνησε την πορεία του ως παίκτης το 2009 και τώρα θα προσφέρει από διαφορετικό πόστο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ταζ Γκίμπσον αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του, αφήνοντας οριστικά τα παρκέ του NBA και περνώντας στην άλλη πλευρά της γραμμής.

Μετά από 17 σεζόν ως παίκτης, ο 40χρονος φόργουορντ επιστρέφει στους Σικάγο Μπουλς, αναλαμβάνοντας ρόλο assistant coach στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Ο Γκίμπσον θα ξεκινήσει την προπονητική του διαδρομή υπό τις οδηγίες του Τιάγκο Σπλίτερ, επιστρέφοντας ουσιαστικά στο περιβάλλον όπου έκανε τα πρώτα και σημαντικότερα βήματα της καριέρας του.

Η σχέση του με τους Μπουλς ξεκίνησε το 2009, όταν το Σικάγο τον επέλεξε στο Νο26 του Draft. Ο Γκίμπσον παρέμεινε στην ομάδα έως το 2017, προτού συνεχίσει την πορεία του σε Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Νιου Γιορκ Νικς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και Ντιτρόιτ Πίστονς.

Για τον Γκίμπσον, το κεφάλαιο του NBA ως παίκτη κλείνει εκεί όπου ουσιαστικά άνοιξε και το επόμενο βήμα της καριέρας του ξεκινά ξανά στο Σικάγο, με τον ίδιο να καλείται αυτή τη φορά να προσφέρει από διαφορετικό πόστο.

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