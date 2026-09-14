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Παναθηναϊκός: «Πράσινος» ο Σαλάχ-Εντίν – «Ήρθα για το πρωτάθλημα»

Ο Παναθηναϊκός ενισχύεται στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον 24χρονο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος αποκτήθηκε με μονοετή δανεισμό από τη Ρόμα.

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Αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Σαλάχ-Εντίν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 24χρονου διεθνή με το Μαρόκο Ανάς Σαλάχ-Εντίν.
  • Ο γεννημένος στο Άμστερνταμ άσος θα φοράει για ένα χρόνο την πράσινη φανέλα, με τη μορφή του δανεισμού από τη Ρόμα, έχοντας βοηθήσει την Αϊντχόφεν να κατακτήσει το πρωτάθλημα τη σεζόν 2025-26.
  • Ο Σαλάχ-Εντίν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το Μαρόκο τον Νοέμβριο του 2025 και ήταν μέλος της ομάδας που συμμετείχε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχύεται στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Παναθηναϊκός, καθώς γνωστοποίησε σήμερα (14/9) την απόκτηση του 24χρονου Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Ο γεννημένος στο Άμστερνταμ άσος, ο οποίος είναι διεθνής με το Μαρόκο, θα φοράει για ένα χρόνο την πράσινη φανέλα, με τη μορφή του δανεισμού από τη Ρόμα.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα.

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2002 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία της Άλκμααρ και από εκεί, τρία χρόνια αργότερα μεταπήδησε στα τμήματα υποδομής του Άγιαξ.

Πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τον Αίαντα στο ολλανδικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2021-22, ενώ τη σεζόν 2022-23 παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Τβέντε, όπου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Επέστρεψε στον Άγιαξ, αλλά στα μισά της σεζόν 2023-24 η Τβέντε τον απέκτησε με μεταγραφή. Εκεί διέπρεψε για ενάμιση χρόνο με εξαιρετικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ωθώντας τη Ρόμα τον Φεβρουάριο του 2025 να δώσει περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ για να τον πάρει στο Ολίμπικο.

Τη σεζόν 2025-26 επέστρεψε στην Ολλανδία ως δανεικός, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αϊντχόφεν, την οποία βοήθησε να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Σαλάχ-Εντίν αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές της Ολλανδίας, προτού επιλέξει την Εθνική Μαρόκου. Στις 14 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το Μαρόκο σε αναμέτρηση με τη Μοζαμβίκη. Έπαιξε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που συμμετείχε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχε ενεργό ρόλο στην εξαιρετική πορεία του Μαρόκου στη διοργάνωση, καθώς αγωνίστηκε στα παιχνίδια με τη Βραζιλία, την Αϊτή, την Ολλανδία αλλά και στον προημιτελικό με τη Γαλλία, όπου αγωνίστηκε ως βασικός.

Καλωσορίζουμε τον Ανάς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

 

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