«Στούντιο 4»: Βγήκαν στον αέρα με μία ώρα καθυστέρηση η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος – Τι συνέβη

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Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το «Στούντιο 4» άργησε να βγει στον αέρα μία ώρα και δέκα λεπτά. Στην έναρξη της εκπομπής, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος αναφέρθηκαν στο τεχνικό πρόβλημα που οδήγησε σε αυτή την καθυστέρηση.

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας», είπε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Φερεντίνος εξήγησε: «Καλησπέρα από το “Στούντιο 4”, έστω και καθυστερημένα. Με 73′ λεπτά καθυστέρηση βγαίνουμε, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος θα πρέπει να πούμε. Λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε και εμείς».

«Είχε να κάνει με τον εξαερισμό εδώ στο στούντιο. Θέλαμε να είμαστε ασφαλείς, γι’ αυτό έχουμε καθυστερήσει και την έναρξη της εκπομπής μας. Ευτυχώς είμαστε εδώ, είμαστε όλοι καλά», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.