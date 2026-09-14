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«Στούντιο 4»: Βγήκαν στον αέρα με μία ώρα καθυστέρηση η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος – Τι συνέβη

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή «Στούντιο 4» ξεκίνησε με μία ώρα και δέκα λεπτά καθυστέρηση λόγω τεχνικού προβλήματος. Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος αναφέρθηκαν στο ζήτημα, εξηγώντας πως η καθυστέρηση οφειλόταν σε πρόβλημα με τον εξαερισμό του στούντιο. 

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Στούντιο 4
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «Στούντιο 4» βγήκε στον αέρα την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με μία ώρα και δέκα λεπτά καθυστέρηση, με τους παρουσιαστές Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο να αναφέρονται στο πρόβλημα.
  • Η καθυστέρηση οφειλόταν σε «τεχνικό πρόβλημα» που «είχε να κάνει με τον εξαερισμό εδώ στο στούντιο», όπως δήλωσαν οι παρουσιαστές.
  • Η Κατερίνα Καραβάτου εξήγησε ότι «θέλαμε να είμαστε ασφαλείς, γι’ αυτό έχουμε καθυστερήσει και την έναρξη της εκπομπής μας», προσθέτοντας ότι «ευτυχώς είμαστε εδώ, είμαστε όλοι καλά».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το «Στούντιο 4» άργησε να βγει στον αέρα μία ώρα και δέκα λεπτά. Στην έναρξη της εκπομπής, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος αναφέρθηκαν στο τεχνικό πρόβλημα που οδήγησε σε αυτή την καθυστέρηση.

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας», είπε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Φερεντίνος εξήγησε: «Καλησπέρα από το “Στούντιο 4”, έστω και καθυστερημένα. Με 73′ λεπτά καθυστέρηση βγαίνουμε, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος θα πρέπει να πούμε. Λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε και εμείς».

«Είχε να κάνει με τον εξαερισμό εδώ στο στούντιο. Θέλαμε να είμαστε ασφαλείς, γι’ αυτό έχουμε καθυστερήσει και την έναρξη της εκπομπής μας. Ευτυχώς είμαστε εδώ, είμαστε όλοι καλά», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

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