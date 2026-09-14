Διπλή επιστροφή Λάκη Λαζόπουλου: Πότε βγαίνει το «Τσαντίρι» και τα νέα πρόσωπα στις «17 βαλίτσες»

Σε τροχιά διπλής επιστροφής βρίσκεται ο Λάκης Λαζόπουλος με τη σάτιρα στο μυαλό και στο χέρι τη… βαλίτσα. Πιστός στο ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό, ο γνωστός κωμικός ετοιμάζει νέο σατιρικό «χτύπημα» με κοφτερό κείμενο, θεατρικά σκετς και γκεστ καλεσμένους.

Με βάση τη Reallife, το «Αλ τσαντίρι νιούζ» επιστρέφει στο Mega για τρίτη συνεχή σεζόν και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του καναλιού, η πρεμιέρα της σατιρικής εκπομπής θα γίνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Την ίδια στιγμή, ο Λ. Λαζόπουλος ολοκληρώνει με την προσθήκη νέων προσώπων το καστ της σειράς «17 βαλίτσες και μία μαύρη», την οποία γράφει και πρωταγωνιστεί. Δίπλα στις πρωταγωνίστριες Λένα Ουζουνίδου και Χρύσα Ρώπα (θα υποδυθεί τη σύζυγο του Λ. Λαζόπουλου) με σημαντικό ρόλο εντάσσεται και η Μαρία Κίτσου που κάνει στροφή στην κωμωδία.

Επιπλέον, στις «Βαλίτσες» δίνουν το παρών νέοι ηθοποιοί σε ρόλους-κλειδί. Στην κωμική σειρά θα πρωταγωνιστήσει η Λαζάρια Σαζεΐδου που έπαιξε στο θέατρο μαζί με τον Λ. Λαζόπουλο στο «Ένας ήρωας με παντούφλες» και ο Νίκος Μανωλάς που είδαμε στο «Famagusta» και στους «Μαύρους πίνακες».

Επιπλέον, στις «17 βαλίτσες και μία μαύρη» θα συμμετάσχουν στο βασικό καστ η Ελπίδα Νικολάου και η Ανθή Κάσινου. Οι πρόβες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ τα γυρίσματα προγραμματίζονται για τους επόμενους μήνες.