LIVE UPDATE
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη – Οι πρώτες πληροφορίες

Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι: Πέθανε σε ηλικία 107 ετών ο γηραιότερος επιζών του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ

Ο Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι, ο οποίος θεωρείτο ο γηραιότερος επιζών του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, απεβίωσε σε ηλικία 107 ετών, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και το Μνημείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι
πηγή: YAD VASHEM
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι, ο οποίος θεωρούνταν ο γηραιότερος επιζών του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, απεβίωσε σε ηλικία 107 ετών.
  • Ο Βιντάφσκι επέζησε, μεταξύ άλλων, από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς και από το 1978 ασχολήθηκε με την αποκατάσταση εβραϊκών τάφων στην Πολωνία.
  • Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, τονίζοντας ότι η ζωή του Βιντάφσκι αποτελούσε «μια αξιοθαύμαστη μαρτυρία για τον θρίαμβο της ζωής, της μνήμης και της νέας αρχής».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι, ο οποίος θεωρούνταν ο γηραιότερος επιζών του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, απεβίωσε σε ηλικία 107 ετών, μετέδωσαν σήμερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και το Μνημείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Ο Βιντάφσκι, ο οποίος γεννήθηκε στην Πολωνία το 1919, πέθανε χθες Κυριακή, σύμφωνα με το Μνημείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην «υπέροχη οικογένεια» του Βιντάφσκι.

 

Ποιος ήταν ο Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι

Ο Βιντάφσκι επέζησε, μεταξύ άλλων, από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Μεγάλο μέρος της οικογένειάς του δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Μετανάστευσε στο Ισραήλ το 1950.

Από το 1978 και έπειτα, ασχολήθηκε με την αποκατάσταση εβραϊκών τάφων στην Πολωνία. Επίσης, συνέβαλε στον εντοπισμό και τη σήμανση περισσότερων από 3.000 τάφων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μνημείου Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος τόνισε σε ανάρτηση στο X ότι η ζωή του Βιντάφσκι αποτελούσε «μια αξιοθαύμαστη μαρτυρία για τον θρίαμβο της ζωής, της μνήμης και της νέας αρχής».

Οι Ναζί δολοφόνησαν περίπου 6 εκατομμύρια Εβραίους στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Η αρμόδια κρατική υπηρεσία ανέφερε τον Απρίλιο ότι περίπου 109.000 επιζώντες του Ολοκαυτώματος ζούσαν ακόμη στο Ισραήλ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ