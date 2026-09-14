Νύχτα τρόμου στην Ουκρανία: 6 νεκροί, 42 τραυματίες και ένα βρέφος δύο μηνών ανάμεσα στα θύματα των ρωσικών επιθέσεων

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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ακόμη και ένα βρέφος μόλις δύο μηνών, ενώ η περιφέρεια του Ντονέτσκ ήταν από τις περιοχές που δέχθηκαν τα σφοδρότερα πλήγματα.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα συνολικά 108 drones εναντίον της Ουκρανίας. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι 85 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε επτά τοποθεσίες.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου, με νεκρούς και τραυματίες στις περιφέρειες Ντονέτσκ, Χερσώνα, Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ.

Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες στο Ντονέτσκ

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στο Κραματόρσκ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε επτά πολυκατοικίες και τρεις ιδιωτικές κατοικίες.

Στη Ντρουζκίβκα σκοτώθηκε ακόμη ένας άνθρωπος.

Ένας κάτοικος τραυματίστηκε στο Σλοβιάνσκ, ακόμη ένας στη Ζναμενίβκα και ένας στο Σπάσκο-Μιχαϊλίβκα.

Συνολικά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές του Ντονέτσκ 27 φορές μέσα σε μία ημέρα, ενώ από τη γραμμή του μετώπου απομακρύνθηκαν 636 άνθρωποι, ανάμεσά τους 44 παιδιά.

Αεροπορικό πλήγμα και επιθέσεις με FPV drones στο Σλοβιάνσκ

Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιθέσεις στο Σλοβιάνσκ.

Αεροπορικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε τρεις ιδιωτικές κατοικίες, ενώ συντρίμμια και ξερά χόρτα τυλίχθηκαν στις φλόγες σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, όμως αναγκάστηκαν προσωρινά να διακόψουν την επιχείρηση λόγω της έντονης δραστηριότητας ρωσικών drones.

Ακολούθησαν δύο ακόμη επιθέσεις με FPV drones, οι οποίες προκάλεσαν φωτιές σε αυτοκίνητο και βοηθητικό κτίσμα.

108 drones μέσα σε μία νύχτα

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι από τις 18:00 της 13ης Σεπτεμβρίου η Ρωσία εξαπέλυσε 108 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων Shahed, Gerbera, αλλά και drones-δολώματα.

Τα drones εκτοξεύθηκαν, σύμφωνα με το Κίεβο, από περιοχές της Ρωσίας, από το κατεχόμενο Ντονέτσκ και από την κατεχόμενη Κριμαία.

Μέχρι τις 08:00 το πρωί, η ουκρανική αεράμυνα είχε καταρρίψει ή εξουδετερώσει 85 από αυτά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αεροσκάφη, αντιαεροπορικές μονάδες, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, μονάδες drones και κινητές ομάδες πυρός.

Χερσώνα: 2 νεκροί και 14 τραυματίες

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες κοινότητες με αεροπορικές επιθέσεις, drones και πυρά πυροβολικού.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν, χτυπήθηκαν κρίσιμες και κοινωνικές υποδομές, καθώς και κατοικημένες περιοχές.

Ζημιές υπέστησαν επτά πολυκατοικίες και 13 ιδιωτικές κατοικίες, ενώ καταστράφηκαν ή υπέστησαν φθορές διοικητικά κτίρια, βοηθητικές εγκαταστάσεις, ασθενοφόρα και ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Kherson Fully Blacked Out Following Russian Airstrikes on Port Critical Infrastructure Russian aviation launched targeted strikes against Kherson’s port district, severing primary power lines and causing a city-wide blackout. Local administration officials confirmed that… pic.twitter.com/CzWbTEUc9b — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) September 14, 2026

876 πλήγματα στη Ζαπορίζια μέσα σε 24 ώρες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Οι αριθμοί που έδωσαν οι τοπικές αρχές είναι ενδεικτικοί της έντασης των επιχειρήσεων: μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 876 ρωσικά πλήγματα εναντίον 54 οικισμών.

Από αυτά, τα 19 ήταν αεροπορικές επιθέσεις, τα 667 πραγματοποιήθηκαν με drones διαφόρων τύπων, κυρίως FPV, τρία με πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών και 187 με πυροβολικό.

Οι αρχές έλαβαν επίσης 72 αναφορές για ζημιές σε υποδομές, κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα κτίρια.

Χάρκοβο: Τραυματίστηκε βρέφος δύο μηνών

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα βρέφος.

Στην πόλη Ιζιούμ, ένας 56χρονος άνδρας και μία 34χρονη γυναίκα υπέστησαν τραύματα από έκρηξη, ενώ κοριτσάκι δύο μηνών παρουσίασε οξεία αντίδραση στο στρες.

Ένας 39χρονος άνδρας τραυματίστηκε επίσης σε δρόμο μεταξύ Μπεζρούκι και Σλατίνε.

Το πρωί, περίπου στις 10:00 τοπική ώρα, ρωσικό drone έπληξε πολιτικό όχημα, τραυματίζοντας ακόμη έναν άνδρα, ηλικίας 62 ετών.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε στην περιοχή 10 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, drones Molniya, FPV drones και περισσότερα από 150 ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

🤬 The moment of a Russian strike on a stream of cars in Pavlohrad The footage shows the explosion hitting the roadway right next to moving vehicles. According to the Dnipropetrovsk Regional Military Administration, five people were injured, with one of them in serious… pic.twitter.com/dF6cPmpVtn — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2026

Έξι τραυματίες στο Ντνιπροπετρόφσκ – Ρωσικό πλήγμα δίπλα σε κινούμενα αυτοκίνητα στο Πάβλοχραντ

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, συνολικά έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις.

Ιδιαίτερα δραματικές εικόνες καταγράφηκαν στο Πάβλοχραντ, όπου βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή ρωσικού πλήγματος σε δρόμο την ώρα που κινούνταν αυτοκίνητα. Η έκρηξη σημειώνεται ακριβώς δίπλα στα διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση του Ντνιπροπετρόφσκ, από το συγκεκριμένο πλήγμα τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στον συνολικό απολογισμό της περιφέρειας, τέσσερις άνθρωποι είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ακόμη δύο τραυματισμοί καταγράφηκαν τις πρωινές ώρες.

Παράλληλα, ρωσικά drones έπληξαν σχεδόν 10 φορές τρεις περιοχές της περιφέρειας. Στην κοινότητα Πετροπαβλίβσκα τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ηλικίας 39 και 34 ετών, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν και σε υποδομές στο Κρίβι Ριχ.