Σαμ Άλτμαν: Οι δύο μεγάλοι κίνδυνοι της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο»

Ο Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της OpenAI, προειδοποιεί για δύο βασικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης: την απώλεια του ανθρώπινου ελέγχου επί των συστημάτων AI και τη συγκέντρωση της τεράστιας ισχύος τους σε λίγα χέρια. Τονίζει την ανάγκη οι τεχνικές ασφάλειας και ευθυγράμμισης της AI με τα ανθρώπινα συμφέροντα να αναπτύσσονται ταχύτερα από τις δυνατότητες των μοντέλων.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιχειρήσεις στο Τόκιο, στις 3 Φεβρουαρίου 2025. Φωτογραφία Αρχείου: REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιχειρήσεις στο Τόκιο, στις 3 Φεβρουαρίου 2025. Φωτογραφία Αρχείου: REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, θεωρεί ιδιαίτερα επικίνδυνα δύο σενάρια για την τεχνητή νοημοσύνη: είτε να χαθεί ο έλεγχος των συστημάτων AI είτε η τεράστια ισχύς τους να συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων.
  • Ο Άλτμαν προειδοποίησε ότι «μπορεί να χάσουμε τον έλεγχος του μέλλοντος προς όφελος της AI», υποστηρίζοντας ότι «η ασφάλεια πρέπει να εξελίσσεται ταχύτερα από τις δυνατότητες των μοντέλων».
  • Ως δεύτερο σοβαρό κίνδυνο χαρακτήρισε την υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας, ενώ ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ζήτησε επιβράδυνση στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο βασικά σενάρια θεωρεί ιδιαίτερα επικίνδυνα για την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν: είτε η ανθρωπότητα να χάσει τον έλεγχο των συστημάτων AI είτε η τεράστια ισχύς τους να συγκεντρωθεί στα χέρια ενός ανθρώπου, μιας εταιρείας ή ακόμη και ενός κράτους.

Ο Άλτμαν προειδοποίησε με ανάρτησή του στο X ότι υπάρχουν «δύο τρόποι με τους οποίους η πρόοδος της AI μπορεί να πάει πολύ άσχημα» και οι οποίοι, όπως τόνισε, πρέπει να αποφευχθούν.

«Πρώτον, μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο του μέλλοντος προς όφελος της AI. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είμαστε αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό της ανθρωπότητας και η AI πρέπει πάντα να υπηρετεί τους ανθρώπους», έγραψε.

«Η ασφάλεια πρέπει να εξελίσσεται ταχύτερα από τις δυνατότητες των μοντέλων»

Ο επικεφαλής της OpenAI υποστήριξε ότι, για να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο, οι τεχνικές ασφάλειας και ευθυγράμμισης της Tεχνητής Nοημοσύνης με τα ανθρώπινα συμφέροντα πρέπει να αναπτύσσονται ταχύτερα από τις ίδιες τις δυνατότητες των μοντέλων.

Η προειδοποίησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δυνατότητες των προηγμένων συστημάτων AI αυξάνονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, ενώ εντείνονται και οι συζητήσεις για το κατά πόσο οι υπάρχοντες μηχανισμοί εποπτείας επαρκούν.

Ο δεύτερος κίνδυνος: Η τεράστια ισχύς στα χέρια λίγων

Ο Άλτμαν χαρακτήρισε δεύτερο σοβαρό κίνδυνο την υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας. Όπως εξήγησε, ένα εξαιρετικά ισχυρό σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από έναν άνθρωπο ή μία εταιρεία προκειμένου να επιβάλει τη δική του κοσμοθεωρία στους υπόλοιπους.

«Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά δυστοπικά», προειδοποίησε.

Κατά τον ίδιο, ο κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο σε μεμονωμένα πρόσωπα. Αντίστοιχη απειλή θα μπορούσε να προκύψει εάν μία χώρα ή μία εταιρεία αποκτούσε δυσανάλογα μεγάλη επιρροή μέσω της AI.

Αμοντέι: Να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων

Οι δηλώσεις του Άλτμαν έρχονται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος στις 12 Σεπτεμβρίου ζήτησε επιβράδυνση στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Αμοντέι υποστήριξε ότι ένας συντονισμένος περιορισμός του ρυθμού ανάπτυξης θα μπορούσε να δώσει στις εταιρείες ένα έως δύο επιπλέον χρόνια πριν τα συστήματα φτάσουν σε κρίσιμα επίπεδα δυνατοτήτων.

Η συζήτηση για την επιβράδυνση της AI έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, με κορυφαία στελέχη του κλάδου να προειδοποιούν πλέον ανοιχτά ότι η ταχύτητα ανάπτυξης των συστημάτων ενδέχεται να ξεπεράσει την ικανότητα κυβερνήσεων και εταιρειών να τα ελέγχουν αποτελεσματικά.

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