Γιώργος Μαζωνάκης: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο – Αύριο η απολογία των 2 γιατρών στον ανακριτή

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Ήδη, οι δύο γιατροί, που οδηγήθηκαν σήμερα στον ανακριτή, έχουν ενημερωθεί για το νέο κατηγορητήριο σε βάρος τους.

Η εξέλιξη αυτή, έρχεται μετά τα νέα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία στον 32ο τακτικό ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Τα νέα αυτά στοιχεία αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αρχές κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες.

Σημαντικότερα δε, στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτά που περιλαμβάνονται στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ζήτησε εξ αρχής να αποδοθεί, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του καλλιτέχνη Χαράλαμπος Λυκούδης. Ο επί σειρά ετών δικηγόρος του τραγουδιστή, που εκπροσωπεί τους οικείους του στην Υποστήριξη της Κατηγορίας, αιτήθηκε την αναβάθμιση της κατηγορίας επικαλούμενος δεδομένα της υπόθεσης και συμπεριφορές των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη.

Η κακουργηματική κατηγορία επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη και ανοίγει, παράλληλα, το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορουμένων μετά τις απολογίες τους.

Αύριο απολογούνται οι 2 γιατροί

Το ζευγάρι των γιατρών, που διατηρεί το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου.

Με βάση τα νέα δεδομένα και την αναβάθμιση της κατηγορίας, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Τρίτη.

Στην Ευελπίδων και ο δικηγόρος τους

Στην Ευελπίδων έφτασε νωρίτερα σήμερα και ο συνήγορος των δύο γιατρών, Νίκος Αγαπηνός, κρατώντας δύο φακέλους με τα υπομνήματα των εντολέων του. Ερωτηθείς εάν οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν κανονικά, απάντησε καταφατικά.

Δημογλίδου: «Πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά»

Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» της ΕΡΤ.

«Υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες ως προς τα ψηφιακά πειστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία αναμένουμε. Ο ανακριτής αυτή τη στιγμή έχει μία πρώτη έκθεση από τα πρώτα ευρήματα των εγκληματολογικών ερευνών, άρα σίγουρα έχει σχηματίσει κάποια εικόνα για τα ψηφιακά. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά ακόμα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και κυρίως επεξεργαζόμαστε και προσπαθούμε να ανακτήσουμε για να δούμε με ποιον τρόπο έγιναν προσπάθειες να αποκρύψουν οι δύο κατηγορούμενοι ή οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να εμπλέκεται, στοιχεία σημαντικά για την έρευνα», είπε αρχικά η κ. Δημογλίδου.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από τα ψηφιακά πειστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στις αρχικές τους καταθέσεις και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης. Η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής, η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι. Και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία.

Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολοίπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός, εισήλθε στο ιατρείο, μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ», συμπλήρωσε.