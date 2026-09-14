ΟΗΕ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί την επιβίωση του ανθρώπου – Απαιτείται άμεση ρύθμιση του πλαισίου από τα κράτη – μέλη

Επείγουσα δράση για άμεση ρύθμιση του πλαισίου σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) ζητά ο ΟΗΕ από τα κράτη – μέλη προειδοποιώντας ότι τίθενται πλέον σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή τα δικαιώματα που σχετίζονται άμεσα με την επιβίωση του ανθρώπου και την πρόσβαση σε φαγητό και νερό. Η έκκληση έρχεται μετά τις συνεχόμενες παρεμβάσεις επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και προειδοποιούν για υπέρμετρους κινδύνους λόγω της αυτονόμησης των μοντέλων ΑΙ.

Συγκεκριμένα, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ με επιστολή του προς τα κράτη και τις εταιρείες του κλάδου ανέφερε: «Καλώ τα κράτη και τις επιχειρήσεις να κινητοποιηθούν επειγόντως σε πολυμερή φόρουμ για να καθορίσουν μια πορεία δράσης για τη ρύθμιση των μοντέλων αιχμής AI».

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας μη αναστρέψιμης αλλαγής που αφορά όχι μόνο εμάς, αλλά και τις μελλοντικές γενιές της ανθρωπότητας», υπογράμμισε ο Φόλκερ Τουρκ. Ταυτόχρονα, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι επί του παρόντος «εξαρτόμαστε σχεδόν εξ ολοκλήρου από έναν μικρό αριθμό ισχυρών εταιρειών για να κάνουν τις σωστές επιλογές σχετικά με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης για όλη την ανθρωπότητα». Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι ανησυχίες για τις συνέπειες της ραγδαίας ανόδου της Τεχνητής Νοημοσύνης στο μέλλον της ανθρωπότητας.

Αστοχίες σε συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης

Μεταξύ άλλων ο Φόλκερ Τουρκ ανέφερε ότι «η τρέχουσα κούρσα προς μια ολοένα και πιο ισχυρή Τεχνητή Νοημοσύνη σηματοδοτεί μια δραστική αλλαγή, εκθέτοντας όλες τις πτυχές της ζωής μας σε αυξημένους υπαρξιακούς κινδύνους». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «οι αστοχίες που αφορούν τα αντιπροσωπευτικά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, διεπαφές ικανές να εκτελούν εργασίες αυτόνομα, θα μπορούσαν να παραλύσουν βασικές υπηρεσίες, να διαταράξουν επικοινωνίες, να αποσταθεροποιήσουν κρίσιμες υποδομές και να υπονομεύσουν την ίδια την καρδιά των δημοκρατικών θεσμών», προειδοποίησε ο Φόλκερ Τουρκ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη περιορίζει την πρόσβαση σε νερό και φαγητό

«Ολόκληροι πληθυσμοί θα μπορούσαν να βρεθούν χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό, θέρμανση και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) επιταχύνει ήδη τον ρυθμό και την κλίμακα των ένοπλων συγκρούσεων, ενώ ταυτόχρονα διαβρώνει τις διασφαλίσεις που μας χωρίζουν από την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής», προειδοποίησε ο Φόλκερ Τουρκ. Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή, «όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται από αυτήν την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή και την τροφή, την ιδιωτικότητα, την υγεία και την ασφάλεια».

Τι λένε οι επιστήμονες του AI – Τι απαντά ο Τραμπ

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες, ηγετικά στελέχη του τεχνολογικού κλάδου έχουν ζητήσει επιβράδυνση στην ανάπτυξη του τομέα. Το Σάββατο, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι Amodei, τάχθηκε υπέρ της επιβράδυνσης, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Υποστηρίχθηκε δημόσια από τον ομόλογό του στην OpenAI, Σαμ Άλμαν, καθώς και από τον Ίλον Μασκ.

Βέβαια, χθες, Κυριακή, ο Ντόλαλντ Τραμπ και στελέχη του κόμματός του εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επιβράδυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει γίνει βασικό ζήτημα στην προεκλογική εκστρατεία των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.