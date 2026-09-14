Δημήτρης Μακρυνιώτης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη και η κοινή φωτογραφία από διακοπές τους

Μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, αποχαιρετώντας και δημόσια τον σπουδαίο ερμηνευτή. 

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Πηγή: The Voice of Greece/ΣΚΑΪ
Πηγή: The Voice of Greece/ΣΚΑΪ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης αποχαιρέτησε δημοσίως τον σπουδαίο ερμηνευτή με μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
  • Ο γνωστός pastry σεφ, κοινοποίησε μία κοινή τους φωτογραφία από καλοκαιρινές διακοπές, όπου απεικονίζονται χαμογελαστοί.
  • Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη γράφοντας: «Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…».

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Μετά την τέλεση της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, θέλησε να αποχαιρετήσει και δημοσίως τον σπουδαίο ερμηνευτή, με μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

O γνωστός pastry σεφ, ο οποίος είναι εδώ και χρόνια σε σχέση με την Βάσω Μαζωνάκη, ενώ διατηρούσε και μία όμορφη φιλία με τον αείμνηστο καλλιτέχνη, κοινοποίησε μία φωτογραφία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στο στιγμιότυπο, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης και ο πολυαγαπημένος ερμηνευτής, βρίσκονται σε καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο σεφ και ο τραγουδιστής κολυμπούν σε ένα μαγευτικό μέρος και στη φωτογραφία απεικονίζονται χαμογελαστοί.

Με λόγια απλά, τα οποία όμως συγχρόνως αποτυπώνουν τη δυνατή φιλία των δύο ανδρών, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…», έχει γράψει.

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