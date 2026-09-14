Νέα διάσταση σε ιστορικό φαινόμενο της Φυσικής ύστερα από 100 χρόνια

Στον κόσμο της Φυσικής, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που θεωρούνται ακλόνητοι, έχοντας αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου για περισσότερα από εκατό χρόνια.

Ένας από αυτούς αφορά το περίφημο “φαινόμενο Χολ“, μια θεμελιώδη αρχή του ηλεκτρισμού που κινεί αθόρυβα την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Ωστόσο, μια νέα, ανατρεπτική ανακάλυψη από Αμερικανούς επιστήμονες έρχεται να αποδείξει ότι ακόμα και οι πιο δοκιμασμένοι νόμοι της επιστήμημης κρύβουν εκπλήξεις, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά μικροσκοπικών ηλεκτρονικών συσκευών.

Φυσικοί ανακάλυψαν μια ενδοεπίπεδη απόκριση Χολ (in-plane Hall response) που ανατρέπει μια παραδοχή ενός αιώνα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτού του διάσημου ηλεκτρικού φαινομένου.

Η ανακάλυψη θα μπορούσε τελικά να καταστήσει δυνατή την πολυκατευθυντική μαγνητική ανίχνευση με μία μόνο μικροσκοπική συσκευή. Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Κάρνεγκι Μέλον (Carnegie Mellon) εντόπισαν μια απροσδόκητη μορφή του φαινομένου Χολ, η οποία αμφισβητεί μια μακροχρόνια παραδοχή για το πώς τα ηλεκτρονικά υλικά αντιδρούν στα μαγνητικά πεδία.

Το εύρημα διευρύνει την κατανόηση των επιστημόνων για το φαινόμενο Χολ, ένα θεμελιώδες φαινόμενο που χρησιμοποιείται για τη μελέτη των ηλεκτρικών και μαγνητικών ιδιοτήτων των υλικών.

Η εργασία αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Materials, θα μπορούσε τελικά να βοηθήσει τους ερευνητές να αναπτύξουν πιο απλούς και ευέλικτους μαγνητικούς αισθητήρες για εφαρμογές που περιλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά, τις μεταφορές και την ιατρική απεικόνιση.

Ένα ιστορικό φαινόμενο της Φυσικής στο μικροσκόπιο

Το φαινόμενο Χολ αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη φυσική εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Το 1879, ο Έντουιν Χολ ανακάλυψε ότι όταν εφαρμόζεται ένα μαγνητικό πεδίο κάθετα σε ένα υλικό που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, τα κινούμενα φορτία στο εσωτερικό του εκτρέπονται, δημιουργώντας μια μετρήσιμη τάση.

Αυτό το σήμα μπορεί να αποκαλύψει αρκετές σημαντικές ιδιότητες ενός υλικού. Οι επιστήμονες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να προσδιορίσουν εάν το ρεύμα μεταφέρεται από αρνητικά ή θετικά φορτία, να εκτιμήσουν πόσοι φορείς φορτίου κινούνται μέσα στο υλικό και να μετρήσουν πόσο εύκολα μετακινούνται.

Σήμερα, η ανίχνευση μέσω του φαινομένου Χολ χρησιμοποιείται ευρέως σε τεχνολογίες που κυμαίνονται από τα αυτοκίνητα μέχρι τα πληκτρολόγια των υπολογιστών. Ερευνητές στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κάρνεγκι Μέλον, εργαζόμενοι στο Εργαστήριο Διερεύνησης Κβαντικών Υλικών, Διεπαφών και Συσκευών (LIQUID), επέδειξαν τώρα μια προηγουμένως ανεπιβεβαίωτη μορφή του φαινομένου.

“Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι άνθρωποι πίστευαν ότι το φαινόμενο Χολ λειτουργούσε μόνο όταν το μαγνητικό πεδίο εφαρμοζόταν κάθετα στο επίπεδο του φιλμ. Δείξαμε ότι αυτό δεν ισχύει — μπορείς να έχεις απόκριση και όταν το πεδίο είναι ενδοεπίπεδο”, δήλωσε ο Σιμραντζίτ Σινγκ, αναπληρωτής καθηγητής φυσικής.

Πολυκατευθυντική ανίχνευση: Ο μαγνητισμός σε “τρισδιάστατο” κάδρο

Η ανακάλυψη αυτή διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φαινόμενο Χολ, καθώς δείχνει ότι μια εξαρτώμενη από τη μαγνήτιση απόκριση Χολ μπορεί να προκύψει σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις. Αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να βοηθήσει τους φυσικούς να μελετήσουν περίπλοκες μαγνητικές και τοπολογικές δομές σε συστήματα συμπυκνωμένης ύλης.

Με απλά λόγια, οι ερευνητές ίσως μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο βασικό φαινόμενο για να διερευνήσουν πώς συμπεριφέρεται ο μαγνητισμός σε πολλαπλές κατευθύνσεις μέσα σε προηγμένα υλικά.

“Πέρα από τη θεμελιώδη σημασία της, αυτή η ανακάλυψη μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία καινοτόμων επίπεδων αρχιτεκτονικών συσκευών και τύπων αισθητήρων, όπως η διανυσματική μαγνητομετρία, μέσω της μέτρησης των εκτός επιπέδου και ενδοεπίπεδων σημάτων του ανώμαλου φαινομένου Χολ στην ίδια συσκευή”, δήλωσε ο Σινγκ.

Από τα χαρτιά στο εργαστήριο: Το πείραμα που δικαίωσε τη θεωρία

Οι επιστήμονες είχαν προτείνει προηγουμένως την πιθανότητα ενός ενδοεπίπεδου ανώμαλου φαινομένου Hall (in-plane anomalous Hall effect), αλλά κανένα πείραμα δεν το είχε αποδείξει με επιτυχία.

“Ο κόσμος το είχε προτείνει και υπήρχαν ιδέες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί ένα μαγνητικό υλικό με τη σωστή συμμετρία για να το πετύχει αυτό”, δήλωσε ο Singh. “Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να βρούμε ένα υλικό με τη σωστή συμμετρία και να το κάνουμε μαγνητικό”.

Για να δημιουργήσει τις μικροσκοπικές συσκευές που απαιτούνταν για τη μελέτη, ο Singh συνεργάστηκε με την Jyoti Katoch, αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσικής που ειδικεύεται στην κατασκευή συσκευών από δισδιάστατα κβαντικά υλικά.

Η ερευνητική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν επίσης οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές I-Hsuan Kao και Ravi Kumar, ξεκίνησε με το τελλουρίδιο τανταλίου-ιριδίου (TaIrTe4). Αυτό το υλικό διαθέτει την κρυσταλλική συμμετρία που απαιτείται για την παραγωγή ενός πολυδιάστατου φαινομένου Hall.

Οι ερευνητές μείωσαν το πάχος του σε λίγα μόλις ατομικά στρώματα και στη συνέχεια το συνδύασαν με ένα μαγνητικό στρώμα από Cr2Ge2Te6 (CGT).

Επειδή τα δύο υλικά βρίσκονται εξαιρετικά κοντά το ένα στο άλλο, ο μαγνητισμός από το μαγνητικό στρώμα μπορεί να επηρεάσει το κανονικά μη μαγνητικό στρώμα.

Αυτό προσδίδει στο TaIrTe4 μαγνητικές ιδιότητες, επιτρέποντάς του παράλληλα να διατηρήσει την ιδιαίτερη ηλεκτρονική του συμπεριφορά. “Αυτό αποδεικνύει πραγματικά τη δύναμη της δημιουργίας ατομικά ακριβών ετεροδομών από αναδυόμενα δισδιάστατα κβαντικά υλικά για την απόκτηση ηλεκτρονικών και μαγνητικών ιδιοτήτων κατά παραγγελία”, δήλωσε η Katoch.

Μια μικροσκοπική συσκευή, πολλαπλοί μαγνητικοί άξονες

Στο εσωτερικό των συσκευών ατομικού πάχους, οι ερευνητές ανίχνευσαν τόσο το συμβατικό σήμα Hall όσο και ένα δεύτερο, μη συμβατικό σήμα, το οποίο συνδέεται με τη μαγνήτιση εντός του επιπέδου του υλικού.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μια μοναδική, εξαιρετικά λεπτή συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει μαγνητικά πεδία σε περισσότερους από έναν άξονες. “Διευρύναμε τις πιθανές εφαρμογές αυτών των υλικών”, δήλωσε ο Singh.

“Μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει πολυδιάστατη μαγνητική ανίχνευση με έναν μόνο αισθητήρα. Προηγουμένως, χρειαζόταν να τοποθετηθούν δύο αισθητήρες για να μετρηθεί το μαγνητικό πεδίο σε δύο κατευθύνσεις”.

Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε τελικά να απλοποιήσει ορισμένα συστήματα μαγνητικής ανίχνευσης, επιτρέποντας σε μία μόνο συσκευή να εκτελεί μετρήσεις που προηγουμένως απαιτούσαν πολλαπλούς αισθητήρες.

Αποκωδικοποιώντας το «παράδοξο» φαινόμενο Hall

Για να κατανοήσει γιατί εμφανίζεται αυτό το νέο φαινόμενο, ο Shubhayu Chatterjee, επίκουρος καθηγητής φυσικής, πραγματοποίησε θεωρητική μοντελοποίηση. Η εργασία του επικεντρώθηκε στο πώς αλλάζει η συμμετρία των συνδυασμένων υλικών όταν το TaIrTe4 συνδέεται με το CGT, και πώς αυτές οι αλλαγές επιτρέπουν την ανάδυση της ασυνήθιστης απόκρισης Hall.

“Διαπιστώσαμε ότι η μειωμένη συμμετρία λόγω της σύζευξης με το CGT επιτρέπει πρόσθετη σύζευξη σπιν-τροχιάς (spin-orbit coupling) στη διεπαφή. Αυτοί οι όροι σύζευξης σπιν-τροχιάς είναι κρίσιμοι για την εμφάνιση του ενδοεπίπεδου ανώμαλου φαινομένου Hall, μόλις το CGT γίνει σιδηρομαγνητικό σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αν και ορισμένα χαρακτηριστικά του παρατηρούμενου σήματος ανώμαλου φαινομένου Hall συμβαδίζουν με μια εγγενή προέλευση, απαιτείται ένας λεπτομερής χαρακτηρισμός του TaIrTe4 λίγων στρωμάτων για να προσδιορίσουμε τον ακριβή μηχανισμό”, δήλωσε ο Chatterjee.

Η σύζευξη σπιν-τροχιάς περιγράφει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην κίνηση ενός ηλεκτρονίου και το κβαντικό του σπιν. Σε αυτή την περίπτωση, η διεπαφή μεταξύ των δύο υλικών φαίνεται να δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την ασυνήθιστη ενδοεπίπεδη απόκριση Hall.

Προς τη δημιουργία των μαγνητικών αισθητήρων του μέλλοντος

Η ομάδα LIQUID διερευνά τώρα άλλους συνδυασμούς υλικών που ενδέχεται να παράγουν την ίδια ασυνήθιστη συμπεριφορά Hall. Οι ερευνητές δοκιμάζουν επίσης την απόδοση της συσκευής σε θερμοκρασία δωματίου.

Η επίδειξη μιας ισχυρής απόκρισης σε θερμοκρασία δωματίου θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα για τη μετατροπή του φαινομένου σε μια πρακτική τεχνολογία ανίχνευσης.