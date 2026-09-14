Τραμπ: Η συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι υπέρ της Κίνας

Παραβλέπει την επικινδυνότητα της εξάπλωσης των μοντέλων της Τεχνητής Νοημοσύνης ο Ντόναλντ Τραμπ και ισχυρίζεται ότι όσοι είναι ενάντια σε αυτά ή ζητούν να υπάρξει ρυθμιστικό πλαίσιο αμφισβητούν τον ίδιο και επί της ουσίας υποστηρίζουν την Κίνα, η οποία έχει προχωρήσει και αυτή σε μοντέλα ΑΙ.

Αυτά περιγράφει σε μια ακόμη ανάρτηση του στο truthsocial λέγοντας: «Ο μόνος έλεγχος ή τα ‘προστατευτικά κιγκλιδώματα’ που χρειάζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό IQ!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ τον έχουν, και μάλιστα σε αφθονία!».

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εμποδίσει τα ‘πρόσωπα’ της Τεχνητής Νοημοσύνης να κάνουν κακά, ή ενδεχομένως κακά, «πράγματα», όπως ο Ντάριο (Anthropic!), ο οποίος τώρα προσποιείται ότι είναι ένας «τέλειος μικρός άγγελος» — και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαβεβαίωσε, μάλιστα, λέγοντας: «Διαθέτουμε ήδη τεράστια ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ εξουσία επί αυτών των εταιρειών!».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «υπάρχει μια ΑΡΡΩΣΤΗ συνωμοσία σε εξέλιξη εναντίον της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Κέντρων Δεδομένων, και ο μόνος που χαίρεται γι’ αυτό είναι η Κίνα».

«ΟΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Προηγούμαστε της Κίνας και όλων των άλλων, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ για να καταλήξει λέγοντας: «Συνωμοσιολόγοι, προδότες, αποστάτες και διαρροείς, ΠΡΟΣΟΧΗ!».