Γιώργος Μαζωνάκης: «Το μηχάνημα γράφει αποσύνδεση του ασθενούς στις 16:28» λέει η Πολυτίμη Λεονάρδου

«Το μηχάνημα γράφει αποσύνδεση του ασθενούς στις 16:28» αποκάλυψε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η Β’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου στον Realfm 97,8.

Για τον έλεγχο στο ιατρείο στο Κολωνάκι και για το εάν ο ΙΣΑ ήταν ενήμερος ότι οι ιατροί διαφήμιζαν παρανόμως το επίμαχο μηχάνημα, η κ. Λεονάρδου ανέφερε: «εμείς σαν Επιτροπή Ελέγχου έχουμε έναν φάκελο με συγκεκριμένα χαρτιά τα οποία ελέγχουν τη λειτουργία ενός νόμιμου ιατρείου. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για διαφημίσεις. Το 2025 κάποιος έφερε στον ΙΣΑ ένα έγγραφο για τροποποίηση του νόμιμου ιατρείου που πρέπει να μπει στον φάκελο. Αυτό για εμάς σημαίνει επανέλεγχο του ιατρείου. Αλλά δεν είναι κάτι επείγον γιατί αφορά μία τροποποίηση. Θεωρώ ότι ήταν παραπλανητικό το έγγραφο διότι έλεγε “προσάρτημα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα οζονοθεραπείας”. Όταν πήγε η επιτροπή τον Ιούλιο του 2025 να δει το ιατρείο, τους συνέστησε τον μηχάνημα φυγοκέντρισης να απομακρυνθεί».

Σχετικά με το επίμαχο μηχάνημα, επεσήμανε: «Ο ΙΣΑ πήγε ξανά τον Σεπτέμβριο του 2025 προκειμένου να διαπιστώσει αν οι γιατροί συμμορφώθηκαν αλλά το ιατρείο ήταν κλειστό. Επισκεφτήκαμε, παρουσία και εμού, το ιατρείο ξανά τον Νοέμβριο του 2025, όπου βρήκαμε μόνο τον παθολόγο, ο οποίος μας έδωσε εξηγήσεις που ήταν επαρκείς, δεν είδαμε κάτι το επιλήψιμο και αποχωρήσαμε. Η κατηγορούμενη γιατρός δεν ήταν εκεί. Όταν κάναμε τον έλεγχο, μπήκαμε σε όλους τους χώρους του ιατρείου και δεν υπήρχε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο έλεγχος ήταν απροειδοποίητος».

«Η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομείο γιατί είναι επικίνδυνη για τη ζωή. Έχει επιπλοκές που μπορούν να καταλήξουν στον θάνατο, γι’ αυτό πρέπει αν υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα ιατρών» τόνισε η κ. Λεονάρδου.

«Το μηχάνημα γράφει αποσύνδεση του ασθενούς στις 16:28»

«Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη πήγαμε για αυτοψία στο ιατρείο μαζί με την αστυνομία, παρουσία Εισαγγελέα. Μας είπαν πως ο συναγερμός του μηχανήματος πλασμασφαίρεσης χτυπάει προκειμένου να προετοιμαστεί το μηχάχημα. Ζήτησα από την γιατρό να μας κάνει επίδειξη του μηχανήματος και χτύπησαν κάποιοι συναγερμοί στο ξεκίνημα, και μέχρι τη λήξη της συνολικής εξέτασης, το μηχάνημα κατέγραψε μηδενικό χρόνο. Ο χρόνος στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν 42 λεπτά. Επίσης προς το τέλος το μηχάνημα έχει καταγράψει ένα συναγερμό με έναν κωδικό. Υπάρχει χρόνος που λέει “έναρξη ασθενούς 14:14”, “αποσύνδεση του ασθενούς στις 16:28” και “πλήρες κλείσιμο του μηχανήματος στις 16:49”. Αυτά όλα φαίνονται στις φωτογραφίες» αποκάλυψε η Β’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Τι δήλωσε η κατηγορούμενη γιατρός στον ΙΣΑ

«Η γιατρός μάς δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί στη γυναικολογία στο ΝΜΙΤΣ, στο Αλεξάνδρα, πως έχει πτυχίο ιατρικής. Επίσης μας είπε ότι επειδή η ιατρική που ασκεί δεν έχει σχέση με τη γυναικολογία, έχει δηλώσει γιατρός άνευ ειδικότητας και έχει ανοίξει με αυτόν τον όρο το ιατρείο της ως συστεγαζόμενο ιατρείο μαζί με τον παθολόγο σύζυγό της. Δεν πρόκειται για κλινική» ανέφερε ακόμη η κ. Λεονάρδου.

«Να προσέχουν οι πολίτες»

Και κατέληξε: «Εμείς σαν ΙΣΑ αγωνιζόμαστε για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και θέλω να παρακαλέσω θερμά τον κόσμο να πάρει ένα μήνυμα (σ.σ. από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη) και να προσέχει σε ποιους γιατρούς απευθύνεται. Επίσης να μην είμαστε ανθρωποφάγοι και να μην πολιτικοποιούμε και κομματικοποιούμε αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα. […] Το συμβάν δεν έχει κόμμα και δεν έχει χρώμα. Είναι μία απάτη απέναντι στο ιατρικό λειτούργημα. Πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο των διαφημίσεων».

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