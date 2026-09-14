Κέρκυρα: Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της εγγονής του

Προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο φερόμενος ως δράστης του κατ’ επανάληψη βιασμού της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα, αφού νωρίτερα απολογήθηκε.

Η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησης από την ιατροδικαστική έκθεση και η μαρτυρία του 9χρονου αδελφού του θύματος που περιγράφονται στη δικογραφία είναι αποκαλυπτικά της φρικτής υπόθεσης, η οποία μάλιστα παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια.

Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας την χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Παράλληλα, οι εργαστηριακοί έλεγχοι εντόπισαν στο παιδί μικρόβια που συνδέονται άμεσα με σεξουαλική επαφή. Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αϊβατίδης δήλωσε ότι η ύπαρξη σεξουαλικής πράξης είναι ιατροδικαστικά βεβαιωμένη, διευκρινίζοντας πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παραπομπή της υπόθεσης από την αστυνομία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η κατάθεση του 9χρονου αδελφού

Βασικό τμήμα της δικογραφίας, αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού. Ο ανήλικος ανέφερε στις αρχές ότι, κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου του, ο 51χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιό του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από τον χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 51χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης.

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε στις 25 Αυγούστου, όταν η μητέρα επισκέφθηκε γυναικολόγο λόγω ενοχλήσεων που παρουσίαζε το παιδί από την άνοιξη. Η γιατρός διέγνωσε ενδείξεις κακοποίησης και, προκειμένου να διαφυλάξει τα ιατροδικαστικά πειστήρια, παρέπεμψε τη μητέρα απευθείας στην αστυνομία.

Κατά την κατάθεσή της, η 28χρονη προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της κακοποιούσε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία, από το 2010 έως το 2015.

Η ίδια εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επεσήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν είχε εκτίσει δύο ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση.

Οι συνήγοροί του 51χρονου έχουν ήδη ζητήσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, ενώ αναμένεται, εντός του επόμενου διμήνου, να υποβάλουν αίτημα για την αποφυλάκιση του εντολέα τους.