Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Η Σίτι πήρε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, ήττα με buzzer-beater για τη Γιουβέντους στο Σασουόλο – Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

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Πλούσια ήταν και σήμερα η ποδοσφαιρική δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με σημαντικές αναμετρήσεις, δυνατές «μάχες» και αποτελέσματα που ξεχώρισαν.

Με εκτός έδρας νίκες προχώρησαν Μάντσεστερ Σίτι και Μπράιτον στην 4η αγωνιστική της Premier League, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να επικρατεί με παίκτη λιγότερο 1-0 της Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ και τους «γλάρους» να συντρίβουν 5-0 την Κόβεντρι με γκολ του Κωστούλα στο 35ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ 1-1

Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ 2-2

Τσέλσι – Χαλ 2-2

Κρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς 2-3

Λίβερπουλ – Φούλαμ 0-0

Τότεναμ – Έβερτον 0-0

Σάντερλαντ – Άρσεναλ 0-2

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:

Κόβεντρι – Μπράιτον 0-5

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου:

Λιντς – Νιούκαστλ (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League:

Standings provided by Sofascore

Η Λέτσε επικράτησε 3-2 της Μόντσα για την 4η αγωνιστική της Serie A, με τον Κουλιμπαλί να πετυχαίνει δύο γκολ. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα 3-1 στο πρώτο ημίχρονο και άντεξαν στην πίεση της Μόντσα, που μείωσε στο 89’.

Η Νάπολι επικράτησε 1-0 της Μπολόνια στο «Μαραντόνα», με τον Λομπότκα να πετυχαίνει το «χρυσό» γκολ στο 66’ και να χαρίζει στους «Παρτενοπέι» το τρίποντο μετά από δύο σερί ήττες.

Θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στη Σασουόλο, με τη Γιουβέντους να γνωρίζει την πρώτη της φετινή ήττα. Ο Εσπόζιτο άνοιξε το σκορ στο 65’, πριν ο Ζέγκροβα πετύχει δύο γκολ στο 82’ και το 90’+1’ για το 2-2. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο πρώην παίκτης της Γιουβέντους, Άτζιτς, έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους με το 3-2.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:

Βενέτσια – Φιορεντίνα 2-4

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Τζένοα – Φροζινόνε 1-1

Λάτσιο – Μίλαν 2-2

Αταλάντα – Κάλιαρι 1-2

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Λέτσε – Μόντσα 3-2

Νάπολι – Μπολόνια 1-0

Σασουόλο – Γιουβέντους 3-2

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Κόμο – Πάρμα (19:30)

Τορίνο – Ρόμα (19:30)

Ίντερ – Ουντινέζε (21:45)

H βαθμολογία της Serie A:

Standings provided by Sofascore

Για την 5η αγωνιστική της LaLiga, Θέλτα και Μάλαγα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τους γηπεδούχους να προηγούνται στο 41’ με τον Γιούτγκλα και τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 84’ με τον Νίνο.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 4-2 της Λεβάντε στη Βαλένθια και έκανε το 5/5. Ο Γιαμάλ πέτυχε δύο γκολ, ενώ οι γηπεδούχοι επέστρεψαν από το 0-3 σε 2-3, χωρίς όμως να αποφύγουν την ήττα.

Αήττητη παρέμεινε η Λα Κορούνια, παίρνοντας ισοπαλία 1-1 από τη Χετάφε. Η γηπεδούχος προηγήθηκε στο 65’ με τον Τεράτς, όμως ο Ομπαμεγιάνγκ ισοφάρισε με κεφαλιά στο 78’. Η Χετάφε είχε και δοκάρι, ενώ ο Ομπαμεγιάνγκ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 87’.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πανηγύρισε εμφατική νίκη με 3-0 στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, βάζοντας τέλος στο σερί των δύο ηττών.

Το παιχνίδι έμεινε χωρίς γκολ μέχρι το 84’, όταν ο Γκριμάλντο άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα. Ο Ντέιβιντ έκανε το 2-0 στο 90’, ενώ ο Σιμεόνε διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 90’+5’, ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό ξέσπασμα των «ροχιμπλάνκος» στα τελευταία λεπτά.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:

Σεβίλλη – Βαλένθια 1-0

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:

Ρασίνγκ Σανταντέρ – Αλαβές 2-1

Οσασούνα – Εσπανιόλ 0-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Έλτσε 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο 4-1

Κυριακή 13 Σεπεμβρίου:

Θέλτα – Μάλαγα 1-1

Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-4

Χετάφε – Λα Κορούνια 1-1

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου:

Βιγιαρεάλ – Μπέτις (22:00)

Η βαθμολογία της LaLiga:

Standings provided by Sofascore

Η Μπάγερν επικράτησε 2-1 της Έλβερσμπεργκ εκτός έδρας και επέστρεψε στις νίκες στη Bundesliga, με τον Κέιν να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 72’.

Στην «Red Bull Arena», η Λειψία διέλυσε 5-0 το Αμβούργο, με τους Γκομίς, Νούσα, Όρμπαν, Ενκουνκού και Ρόμουλο να βρίσκουν δίχτυα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:

Ουνιόν Βερολίνου – Σάλκε 1-3

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:

Ντόρτμουντ – Πάντερμπορν 3-0

Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3

Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη 2-1

Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ 5-0

Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν 2-2

Κολωνία – Βέρντερ 1-1

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:

Λειψία – Αμβούργο 5-0

Έλβερσμπεργκ – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Η βαθμολογία της Bundesliga:

Standings provided by Sofascore

Η Λιλ επικράτησε 2-0 της Τρουά για την 4η αγωνιστική της Ligue 1 και ανέβηκε στην κορυφή. Ο Σάντος άνοιξε το σκορ στο 18’, ενώ ο Ίθαν Εμπαπέ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στις καθυστερήσεις.

Στο «Stade Marie-Marvingt», η Λε Μαν μπορεί να προηγήθηκε 2-0 της Λανς, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 2-2, παίρνοντας τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο, επικρατώντας 1-0 της Μπρεστ εκτός έδρας. Ο Τόρες άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, μετά από ασίστ του Ντεμπελέ, με τους γηπεδούχους να πιέζουν στη συνέχεια χωρίς όμως να βρουν το γκολ της ισοφάρισης.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:

Ρεν – Μαρσέιγ 1-0

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:

Στρασβούργο – Μονακό 1-1

Οσέρ – Νις 1-0

Χάβρη – Ανζέ 0-0

Λοριάν – Τουλούζ 2-2

Παρί FC – Λυών 0-0

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:

Λιλ – Τρουά 2-0

Λε Μαν – Λανς 2-2

Μπρεστ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-1

Η βαθμολογία της Ligue 1: