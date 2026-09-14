Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις στο Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν

Αναφορές για εκρήξεις στην πόλη Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, έχουν μεταδοθεί από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα και οι πληροφορίες σχετικά με ζημιές ή θύματα είναι περιορισμένες.

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Διεθνή Νέα

Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν.
  • Οι αναφορές προέρχονται από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του περιστατικού, ενώ παραμένουν περιορισμένες οι πληροφορίες για ζημιές ή θύματα.

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Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του περιστατικού, ενώ παραμένουν περιορισμένες οι πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη και αν υπάρχουν ζημιές ή θύματα.

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