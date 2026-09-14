Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις στο Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του περιστατικού, ενώ παραμένουν περιορισμένες οι πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη και αν υπάρχουν ζημιές ή θύματα.
Iranian state media reported that several explosions of unknown origin were heard in the coastal city of Sirik, located in the southern Hormozgan province.
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— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) September 13, 2026
#Breaking
Iranian News Agency:
💥Several explosions were heard in the #Sirik area of Hormozgan province @AlarabyTV #Iran
📌Iran Launches 2 Anti-Ship Missiles from Sirik, #Hormozgan Province. pic.twitter.com/qd2xxBCiw7
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 13, 2026