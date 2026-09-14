Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0: Επιβλητική νίκη και κορυφή για τους «πράσινους», δείτε τα highlights

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Ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός στο ΟΑΚΑ και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Παναιτωλικό! Με εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, ποιότητα και αρκετούς πρωταγωνιστές, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-0 στο τελευταίο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της Super League και έκαναν το απόλυτο, μετρώντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μπήκε από νωρίς με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της και ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Ταμπόρδα, Ουναΐ και Καλάμπρια έβαλαν τη σφραγίδα τους στο εμφατικό τρίποντο, με τον Παναθηναϊκό να απολαμβάνει πλέον μόνος του την κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι» πήραν από νωρίς τα ηνία της αναμέτρησης, πιέζοντας ψηλά και δημιουργώντας συνεχώς προβλήματα στην άμυνα του Παναιτωλικού.

Η πίεση απέφερε καρπούς στο 14’. Ο Αντίνο έβγαλε εξαιρετική σέντρα στην περιοχή και ο Ταμπόρδα κινήθηκε ιδανικά, εκτελώντας με δυνατή κεφαλιά τον Κουτσερένκο για το 1-0. Ήταν το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο ο επιθετικός του Παναθηναϊκού βρίσκει δίχτυα σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να μπορέσει να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Στο 23’ ο Μπάσι δοκίμασε την τύχη του, ενώ στο 31’ ο Λιβάι Γκαρσία είχε μια καλή στιγμή για το δεύτερο γκολ.

Το δεύτερο «χτύπημα» ήρθε στο 39’ και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Ο Καλάμπρια έκλεψε την μπάλα ψηλά και τροφοδότησε άμεσα τον Ουναΐ, ο οποίος εξαπέλυσε ένα εκπληκτικό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Ο Μαροκινός άσος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση για περίπου μία ώρα και συνδύασε την επιστροφή του στο σκοράρισμα με μια γεμάτη παρουσία στη μεσαία γραμμή.

Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε μάλιστα να πάει στα αποδυτήρια με ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα. Στο 43’ το σουτ του Λούζα πέρασε λίγο άουτ, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Ντέσερς βρέθηκε απέναντι από την εστία, όμως ο Γκράναθ πρόλαβε να απομακρύνει την μπάλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ψάχνει το τρίτο γκολ και να δημιουργεί ευκαιρίες.

Ο Κουτσερένκο χρειάστηκε να επέμβει στο 52’ σε σουτ του Λιβάι Γκαρσία, ενώ στο 67’ ο Πένια σταμάτησε την προσπάθεια του Τζενέπο. Δύο λεπτά αργότερα, ο Τεττέη έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, αλλά το τελείωμά του πέρασε για λίγο δίπλα από το δοκάρι.

Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού κράτησε την ομάδα του όρθια και στο 85’, πραγματοποιώντας δύο διαδοχικές σπουδαίες αποκρούσεις σε προσπάθειες των Λιβάι Γκαρσία και Τεττέη.

Το τελικό 3-0 ήρθε στις καθυστερήσεις. Ο Τζενέπο ανέτρεψε τον Καλάμπρια μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής Τσιμεντερίδης υπέδειξε την παράβαση.

Ο Ιταλός αμυντικός ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν ψύχραιμος από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας στο 90’+2’ το τελικό σκορ και δίνοντας πανηγυρικό τόνο στη βραδιά.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 4Χ4, πήρε μια εμφατική νίκη και πλέον κοιτάζει όλους τους υπόλοιπους από την κορυφή της Super League!

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: 33’ Καμαρά – 19’ Στάγιτς, 67’ Γκράναθ

Κόκκινες: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Λούζα (61’ Κάνγκουα), Ταμπόρδα (20’ λ.τρ. Λιβάι Γκαρσία), Ουναΐ (61’ Τεττέη), Αντίνο (76’ Πελίστρι), Ντέσερς (76’ Τσάπρας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (63’ Προδρομίτης), Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Σατσιάς (30’ λ.τρ. Εστεμπάν), Εράκοβιτς (57’ Οπόκου), Μπάσι, Άλεξιτς (46’ Νακάμπα), Τζενέπο, Μεχία (57’ Μπάτζι).

Τα highlights της αναμέτρησης: