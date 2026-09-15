Ιράν: Drone επιτέθηκε σε δύο αλιευτικά σκάφη στον Περσικό Κόλπο

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Ένα drone επιτέθηκε σε δύο αλιευτικά σκάφη στον Περσικό Κόλπο, κοντά στο λιμάνι Καργκάν, στη νοτιοδυτική επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις τοπικού αξιωματούχου στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν δήλωσε ότι, μετά την επίθεση, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αλιέων που αγνοούνται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τύχη των αλιέων ή την ταυτότητα του drone που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.