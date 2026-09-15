Ιράν: Drone επιτέθηκε σε δύο αλιευτικά σκάφη στον Περσικό Κόλπο

Ένα drone επιτέθηκε σε δύο αλιευτικά σκάφη στον Περσικό Κόλπο, κοντά στο λιμάνι Καργκάν του Ιράν, με αποτέλεσμα να αγνοούνται αλιείς. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την τύχη των αλιέων ή την ταυτότητα του drone.

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Διεθνή Νέα

Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα drone επιτέθηκε σε δύο αλιευτικά σκάφη στον Περσικό Κόλπο, κοντά στο λιμάνι Καργκάν, στη νοτιοδυτική επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν.
  • Μετά την επίθεση, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αλιέων που αγνοούνται, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Χορμοζγκάν.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τύπη των αλιέων ή την ταυτότητα του drone που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα drone επιτέθηκε σε δύο αλιευτικά σκάφη στον Περσικό Κόλπο, κοντά στο λιμάνι Καργκάν, στη νοτιοδυτική επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις τοπικού αξιωματούχου στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν δήλωσε ότι, μετά την επίθεση, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αλιέων που αγνοούνται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τύχη των αλιέων ή την ταυτότητα του drone που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.

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