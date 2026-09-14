ΗΠΑ: Στο στόχαστρο των κυρώσεων η ρωσική VTB για στήριξη της Τεχεράνης και παράκαμψη των περιορισμών

Κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB για τον φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν επέβαλαν σήμερα οι ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείο Οικονομικών, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να κλιμακώσει την οικονομική πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη.

Η ενέργεια αυτή έρχεται να προστεθεί στις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί κατά της VTB, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στη Ρωσία, το 2022, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης Economic Outcast (σ.σ. Οικονομικός Παρίας), το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να στοχοποιεί και να πλήττει όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική στήριξη που επιτρέπει στο ιρανικό καθεστώς να συντηρεί τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις του», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ «δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή στήριξης του καθεστώτος και θα εξακολουθήσει να εντοπίζει, να αποκαλύπτει και να απομονώνει τους αρωγούς του Ιράν», αναφέρει σε δελτίο Τύπου.