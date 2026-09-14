Λίβανος: Νέες ισραηλινές επιδρομές σε δύο πόλεις – Καταστράφηκε σχολείο στην Κφαρ Τιμπνίτ

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Ένα δημόσιο σχολικό κτήριο στην πόλη Καφρ Τιμπνίτ, στον νότιο Λίβανο, καταστράφηκε από ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

BREAKING: An Israeli air strike destroyed a public school building in the southern Lebanese town of Kafr Tibnit, reports Lebanon’s National News Agency. 🔴 LIVE updates: https://t.co/M2m6YrQUED pic.twitter.com/Mik2iQeymE — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 14, 2026

Το πρακτορείο, επικαλούμενο αεροφωτογραφίες, ανέφερε ότι οι εικόνες καταγράφουν εκτεταμένες ζημιές, οι οποίες είναι συμβατές με επιχείρηση κατεδάφισης ή βομβαρδισμό. Το κτήριο ταυτοποιήθηκε ως το Δημόσιο Σχολείο Μαχμούντ Φακίχ.

Η διεύθυνση του σχολείου είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι εγγραφές των μαθητών συνεχίζονταν κανονικά, ενώ παράλληλα προετοιμαζόταν για το ενδεχόμενο διεξαγωγής των μαθημάτων εξ αποστάσεως.

Νέα ισραηλινά πλήγματα σε δύο πόλεις

Παράλληλα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στις πόλεις Χανίν και Καντάρα, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το NNA.

BREAKING | Israeli occupation forces target Qantara, in southern Lebanon, with a large explosion. pic.twitter.com/FIg0AfFZ8F — The Cradle (@TheCradleMedia) September 14, 2026

Οι νέες επιθέσεις καταγράφονται εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης και των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Πηγή: Al Jazeera