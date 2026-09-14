Λίβανος: Νέες ισραηλινές επιδρομές σε δύο πόλεις – Καταστράφηκε σχολείο στην Κφαρ Τιμπνίτ

Ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε ένα δημόσιο σχολικό κτήριο στην Καφρ Τιμπνίτ, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Παράλληλα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιδρομές στις πόλεις Χανίν και Καντάρα, εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα δημόσιο σχολικό κτήριο στην πόλη Καφρ Τιμπνίτ, στον νότιο Λίβανο, καταστράφηκε από ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).
  • Το πρακτορείο, επικαλούμενο αεροφωτογραφίες, ανέφερε ότι οι εικόνες καταγράφουν εκτεταμένες ζημιές, οι οποίες είναι συμβατές με επιχείρηση κατεδάφισης ή βομβαρδισμό.
  • Παράλληλα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στις πόλεις Χανίν και Καντάρα, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το NNA.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα δημόσιο σχολικό κτήριο στην πόλη Καφρ Τιμπνίτ, στον νότιο Λίβανο, καταστράφηκε από ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Το πρακτορείο, επικαλούμενο αεροφωτογραφίες, ανέφερε ότι οι εικόνες καταγράφουν εκτεταμένες ζημιές, οι οποίες είναι συμβατές με επιχείρηση κατεδάφισης ή βομβαρδισμό. Το κτήριο ταυτοποιήθηκε ως το Δημόσιο Σχολείο Μαχμούντ Φακίχ.

Η διεύθυνση του σχολείου είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι εγγραφές των μαθητών συνεχίζονταν κανονικά, ενώ παράλληλα προετοιμαζόταν για το ενδεχόμενο διεξαγωγής των μαθημάτων εξ αποστάσεως.

Νέα ισραηλινά πλήγματα σε δύο πόλεις

Παράλληλα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στις πόλεις Χανίν και Καντάρα, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το NNA.

Οι νέες επιθέσεις καταγράφονται εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης και των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Πηγή: Al Jazeera

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