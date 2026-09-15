Σαουδική Αραβία: 13 άμαχοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις των Χούθι με βαλλιστικούς πυραύλους και drones

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Δεκατρείς άμαχοι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα στη Σαουδική Αραβία, έπειτα από σειρά επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones που εξαπέλυσαν οι Χούθι από την Υεμένη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού που επιχειρεί στη χώρα.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μάλικι, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο πολιτικές υποδομές στις πόλεις Χαμίς Μουσαΐτ, Άμπχα και Ταΐφ.

Από τα πλήγματα προκλήθηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τραυματισμοί από ελαφριά έως μέτριας σοβαρότητας, ενώ υπέστησαν ζημιές τουλάχιστον επτά κατοικίες και δύο οχήματα.

BREAKING: Houthi missile and drone attacks injure 13 civilians in Saudi Arabia 🔴 LIVE updates: https://t.co/pBywApAEOG pic.twitter.com/Ln4p3ptGWN — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 14, 2026

Καταδίκη των επιθέσεων από τη σαουδαραβική συμμαχία

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο αλ-Μάλικι χαρακτήρισε τις επιθέσεις «σκόπιμες και επαναλαμβανόμενες», υποστηρίζοντας ότι καταδεικνύουν την προσέγγιση και την «εξτρεμιστική ιδεολογία» των Χούθι.

Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας υπογράμμισε ότι η Διοίκηση των Κοινών Δυνάμεων θα αντιμετωπίσει τις επιθέσεις «με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα», με στόχο, όπως ανέφερε, την προστασία της κυριαρχίας της Σαουδικής Αραβίας, των πολιτικών υποδομών και του άμαχου πληθυσμού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση των επιθέσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της αυτοάμυνας που προβλέπεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

pic.twitter.com/BHyXzETlks — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) September 14, 2026

Οι νέες επιθέσεις καταγράφονται εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας, με την Υεμένη να αποτελεί εδώ και χρόνια πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι και των δυνάμεων που στηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.