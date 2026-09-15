«Μια Γυναίκα»: Ο Βασίλης Μαγουλιώτης είναι ο αδικοχαμένος σύζυγος της Δανάης Παππά στη νέα σειρά του Alpha

Η νέα δραματική σειρά του Alpha «Μια Γυναίκα» παρουσιάζει την ιστορία της Μαρίνας και του Νίκου, ενός ζευγαριού γεμάτου όνειρα. Ο Νίκος, ένας εργατικός skipper, χάνει τραγικά τη ζωή του, αφήνοντας τη Μαρίνα να μεγαλώσει μόνη της τα δύο τους παιδιά. Ο Βασίλης Μαγουλιώτης υποδύεται τον αδικοχαμένο σύζυγο, Νίκο.

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«ΜΙα Γυναίκα»
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η μεγάλη δραματική σειρά «Μια Γυναίκα» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Alpha να καθηλώσει το κοινό με μια ιστορία αγάπης και δύναμης ψυχής.
  • Η ιστορία αρχίζει με τον έρωτα δύο νέων, της Μαρίνας και του Νίκου, που είναι γεμάτοι όνειρα για την κοινή ζωή τους και παντρεύονται.
  • Το νήμα της ζωής του Νίκου (τον υποδύεται ο Βασίλης Μαγουλιώτης) θα κοπεί με τραγικό τρόπο, αφήνοντας τη Μαρίνα να μεγαλώσει τα δύο παιδιά τους μόνη της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η μεγάλη δραματική σειρά «Μια Γυναίκα» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Alpha να καθηλώσει το κοινό με μια ιστορία αγάπης και δύναμης ψυχής.

Η ιστορία μας αρχίζει με τον έρωτα δύο νέων που είναι γεμάτοι όνειρα για την κοινή ζωή τους. Η Μαρίνα και ο Νίκος γνωρίζονται, ερωτεύονται παράφορα και παντρεύονται.

Ο Νίκος μπορεί να είναι φτωχός αλλά είναι εργατικός και αποφασισμένος να πετύχει. Είναι skipper και φιλοδοξεί να αποκτήσει μια μέρα το δικό του σκάφος για να οργανώνει εκδρομές.

Κατάγεται από ένα πανέμορφο νησί που όμως δεν επισκέπτεται ποτέ καθώς έχει άσχημες αναμνήσεις. Νιώθει ευτυχισμένος και ευλογημένος που κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Το νήμα της ζωής του θα κοπεί με τραγικό τρόπο και η Μαρίνα αντιμέτωπη με την τεράστια απώλεια, θα κληθεί να μεγαλώσει τα δυο παιδιά τους χωρίς καμία βοήθεια.

Ο Βασίλης Μαγουλιώτης είναι ο Νίκος. Ας δούμε τι έχει να πει για το ρόλο του:


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