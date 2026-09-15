«Μια Γυναίκα»: Ο Βασίλης Μαγουλιώτης είναι ο αδικοχαμένος σύζυγος της Δανάης Παππά στη νέα σειρά του Alpha

Η μεγάλη δραματική σειρά «Μια Γυναίκα» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Alpha να καθηλώσει το κοινό με μια ιστορία αγάπης και δύναμης ψυχής.

Η ιστορία μας αρχίζει με τον έρωτα δύο νέων που είναι γεμάτοι όνειρα για την κοινή ζωή τους. Η Μαρίνα και ο Νίκος γνωρίζονται, ερωτεύονται παράφορα και παντρεύονται.

Ο Νίκος μπορεί να είναι φτωχός αλλά είναι εργατικός και αποφασισμένος να πετύχει. Είναι skipper και φιλοδοξεί να αποκτήσει μια μέρα το δικό του σκάφος για να οργανώνει εκδρομές.

Κατάγεται από ένα πανέμορφο νησί που όμως δεν επισκέπτεται ποτέ καθώς έχει άσχημες αναμνήσεις. Νιώθει ευτυχισμένος και ευλογημένος που κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Το νήμα της ζωής του θα κοπεί με τραγικό τρόπο και η Μαρίνα αντιμέτωπη με την τεράστια απώλεια, θα κληθεί να μεγαλώσει τα δυο παιδιά τους χωρίς καμία βοήθεια.

Ο Βασίλης Μαγουλιώτης είναι ο Νίκος. Ας δούμε τι έχει να πει για το ρόλο του: