ΗΠΑ: «Μπλόκο» του Ανώτατου Δικαστηρίου στα σχέδια Τραμπ για αυστηρότερους κανόνες στην επιστολική ψήφο

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τη Δευτέρα προσφυγή της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία επιδιωκόταν η επιβολή αυστηρότερων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στις εκλογές μέσω επιστολικής ψήφου.
Η απόφαση έρχεται ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου 2026 και παρά το γεγονός ότι στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας οι συντηρητικοί δικαστές διαθέτουν ευρεία πλειοψηφία, με έξι από τις εννέα έδρες.
Breaking news: The Supreme Court blocked the Trump administration from moving forward with unprecedented new restrictions on mail ballots for the midterm elections that will determine which party controls the House and Senate. https://t.co/Hj3nITifDD
— The Washington Post (@washingtonpost) September 15, 2026
Μόλις δύο δικαστές τάχθηκαν κατά της απόφασης. Ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της απόρριψης της προσφυγής, σημείωσε ότι η πρόταση της κυβέρνησης θα μπορούσε ενδεχομένως να εφαρμοστεί στο μέλλον, ωστόσο η άμεση εφαρμογή της στις εκλογές του 2026 θα ήταν «αυθαίρετη».
Όπως εξήγησε, οι πολιτειακές και τοπικές εκλογικές αρχές δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις πριν από τις επικείμενες εκλογές.
“The Government is unlikely to succeed on the merits of its challenge to the District Court’s preliminary injunction,” the court said in a brief, unsigned order. “And the equitable factors applicable for obtaining emergency relief from this Court do not favor a stay.”
The ruling… https://t.co/JpLyN7nnfv pic.twitter.com/z0vVvu2Ryp
— Democracy Docket (@DemocracyDocket) September 15, 2026
Η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αυστηροποιήσει το πλαίσιο της επιστολικής ψήφου ενόψει μιας εκλογικής αναμέτρησης που αναμένεται να έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία.
BREAKING: Supreme Court REJECTED the Trump administration’s EFFORTS to RESTRICT mail ballots to verified eligible voters for the midterms.
The DOJ asked the High Court to lift a lower-court’s BLOCK so the United States Postal Service (USPS) could require voter lists from states,… pic.twitter.com/89rOCPoy2w
— RedWave Press (@RedWavePress) September 14, 2026