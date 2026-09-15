ΗΠΑ: «Μπλόκο» του Ανώτατου Δικαστηρίου στα σχέδια Τραμπ για αυστηρότερους κανόνες στην επιστολική ψήφο

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή αυστηρότερων προϋποθέσεων στην επιστολική ψήφο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου 2026. Η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να αυστηροποιήσει το πλαίσιο της επιστολικής ψήφου, καθώς οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ
AP Photo/Jenny Kane, File)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ, με την οποία επιδιωκόταν η επιβολή αυστηρότερων προϋποθέσεων για την επιστολική ψήφο.
  • Η απόφαση έρχεται ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου 2026, παρά τη συντηρητική πλειοψηφία στο ανώτατο δικαστήριο.
  • Ο δικαστής Μπρετ Κάβανο σημείωσε ότι η άμεση εφαρμογή των προτεινόμενων κανόνων στις εκλογές του 2026 θα ήταν «αυθαίρετη», καθώς οι αρχές δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής.

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Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τη Δευτέρα προσφυγή της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία επιδιωκόταν η επιβολή αυστηρότερων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στις εκλογές μέσω επιστολικής ψήφου.

Η απόφαση έρχεται ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου 2026 και παρά το γεγονός ότι στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας οι συντηρητικοί δικαστές διαθέτουν ευρεία πλειοψηφία, με έξι από τις εννέα έδρες.

Μόλις δύο δικαστές τάχθηκαν κατά της απόφασης. Ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της απόρριψης της προσφυγής, σημείωσε ότι η πρόταση της κυβέρνησης θα μπορούσε ενδεχομένως να εφαρμοστεί στο μέλλον, ωστόσο η άμεση εφαρμογή της στις εκλογές του 2026 θα ήταν «αυθαίρετη».

Όπως εξήγησε, οι πολιτειακές και τοπικές εκλογικές αρχές δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις πριν από τις επικείμενες εκλογές.

Η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αυστηροποιήσει το πλαίσιο της επιστολικής ψήφου ενόψει μιας εκλογικής αναμέτρησης που αναμένεται να έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

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